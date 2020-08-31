Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Pelin öğretmenin öldüğü kaza kamerada

BURDUR'da geçen hafta resim öğretmeni Pelin Çakır'ın (32) yaşamını yitirdiği kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletiyle kaldırımdaki yaya geçidinden yola çıkan Pelin Çakır'a minibüsün çarptığı anlar yer aldı.

Kaza, 24 Ağustos Pazartesi saat 17.00 sıralarında Burdur- Tefenni yolu yeni adliye kavşağında meydana geldi. H.S.Ü.'nün kullandığı 15 ATT 749 plakalı minibüsle Burdur'da özel bir kolejde resim öğretmenliği yapan Pelin Çakır'ın kullandığı 64 AAG 262 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Pelin Çakır, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde doktorlarım tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından minibüs sürücüsü H.S.Ü. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza sırasında Pelin Çakır'ın başında bulunan kaskının parçalandığı görüldü. Pelin Çakır'ın özel bir okulda resim öğretmenliği yaptığı ve okuldan çıktıktan sonra kazanın meydana geldiği öğrenildi. Pelin Çakır'ın cenazesi memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde toprağa verildi. Minibüs sürücüsü H.S.Ü. ise çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Pelin Çakır'ın eşinden ayrı yaşadığı ve bir çocuğu bulunduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öğretmen Pelin Çakır'ın yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kent merkezi istikametinden Çendik plajı yönüne giden Pelin Çakır'ın kırmızı ışıkta bekleyen otomobillerin önünden motosikletiyle refüjdeki yaya geçidinden geçip, ana yola çıktığı sırada, gelen minibüsün çarptığı anlar yer aldı. Çarpmanın etkisiyle Pelin Çakır kaldırıma, motosikletin de yola savrulduğu anbean görüntülere yansıdı.