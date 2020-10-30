Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Boşanma aşamasındaki kocasının otomobiline 'doğum günü hediyesi' diyerek uyuşturucu koydu

Bursa'da 2 çocuk annesi N.Ö. (46), boşanma aşamasındaki eşi V.P.'nin (46) otoparktaki otomobiline, valeyi, "Eşime doğum günü hediyesi bırakacağım" diyerek kapıyı açtırıp, uyuşturucu ve hassas terazi koydu. Eşine kurduğu tuzak güvenlik kameralarınca tesit edilip yakalanan N.Ö. adli kontrolle serbest bırakılırken V.P., "Uyuşturucuyu görünce kendimi ihbar ettimö dedi.

Nakliye firması sahibi V.P., 5 yıl önce 2 çocuk annesi N.Ö. ile tanıştı. İkili, 2016 yılında evlendi. V.P., nakliye firmasını eşiyle birlikte yönetmeye başladı. Hatta işlerinde yardımcı olması için banka kartları ile internet bankacılığı şifrelerini N.Ö.'ye verdi. Son bir yıldır aralarında anlaşmazlık yaşayan çift, boşanma kararı aldı. Açılan boşanma davası devam ederken, N.Ö.'nün avukatı, koca ile görüşme talep etti. V.P. de beraberine bir arkadaşını alıp, avukatın adresini verdiği kafeteryaya gitti. Aracını anahtarıyla birlikte valeye teslim edip, kafeteryaya girdi.

'DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ BIRAKACAĞIM'V.P.'yi kendi otomobiliyle takip eden N.Ö. ise kafeteryanın otoparkına geldi. İddiaya göre N.Ö., valeye, "Eşimin doğum günü. Sürpriz hediye bırakacağım" diyerek, otomobilin kapısını açtırdı. N.Ö., havluya sarılı bir miktar esrar ve hassas teraziyi, V.P.'nin otomobilinde bulunan ceketinin iç cebine koydu. Valeye, teşekkür edip bahşiş vererek, otoparktan ayrıldı.POLİSİ ARAYIP KENDİNİ İHBAR ETTİAvukatla yaptığı görüşmenin ardından otomobiliyle arkadaşını evine bırakan V.P., ceketin cebinden anahtarlarını almak istediği sırada ise havluyu fark etti. Havluyu açıp baktığında poşet içinde esrar gördü. Hassas teraziyi ise dinleme cihazı sandı. Eşinin kumpas kurmasından şüphelenen V.P., polisi arayarak kendini ihbar etti. Kısa sürede gelen Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, V.P.'nin uyuşturucuyu boşanma aşamasındaki eşinin koymuş olabileceğini söylemesi üzerine soruşturmayı derinleştirdi. V.P.'nin gün içerisinde gittiği adreslerdeki 53 güvenlik kamerası mercek altına alındı. V.P.'nin avukatla görüşmek için gittiği kafeteryann güvenlik kameralarından ise gerçek ortaya çıktı.Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, N.Ö.'yü teknik takibe aldı. 4 farklı cep telefonu hattı kullandığı belirlenen N.Ö.'nün telefon sinyallerinden bulunabileceği adresler tespit edildi. N.Ö. geçen salı günü düzenlenen eş zamanlı operasyonla, yakalanarak, gözaltına alındı. İfadesinin ardından dün adliyeye sevk edilen N.Ö., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.'DİNLEME CİHAZI SANDIM, HASSAS TERAZİ ÇIKTI'Cebindeki uyuşturucu maddeyi gördüğünde eşi tarafından kendisine tuzak kurulduğunu anladığını ve polise kendisini ihbar ettiğini anlatan V.P., "Boşanma davamız var. Avukatı beni çağırdı. Bir mekan ismi söyledi, ben de gittim. Aracımı park ettim. Yanımda bir arkadaşım vardı. Görüşme bitince aracıma bindim. Yanımdaki arkadaşımı gideceği yere bıraktıktan sonra iş yerime geçtim. Tesadüfen montumun cebinde evimin anahtarlarını ararken elime sert bir cisim geldi. Ne olduğunu merak ettim. Çıkardığımdapoşete sarılı bir maddeydi. Açtığımda poşetin içindeki bir aleti dinleme cihazı zannettim. Jelatin içerisinde parça parça halinde paketlenmiş maddeler gördüm. Birini açtığımda uyuşturucu olduğunu anladım. Komplo olduğunu fark ettim ve polisi aradım. Kendimi ihbar ettim. Ekipler gelip benimle ilgilendi. Dinleme cihazı sandığım aletin hassas terazi olduğunu söylediler. Hal böyle olunca durum daha da vahim bir hale geldi" dedi.'GÖREVLİLERE BAHŞİŞ DE VERMİŞ'Polise verdiği ifadenin ardından avukatla görüştüğü kafeye giderek güvenlik kameralarını izlediğini aktaran V.P., "Memur arkadaşlardan biri durumu araştırmamı, aracımı nerelere park ettiğimi, konuyu iyi düşünmemi ve kimin böyle bir şey yapabileceğini düşünmemi söyledi. Bunun üzerine aklıma buluştuğumuz yer geldi. Mekan sahibine giderek, durumu izah ettim. Beni hatırladığını söyledi. Biz görüşme esnasındayken, ayrılmak üzere olduğum eşimin geldiğini, benim doğum günüm olduğunu söylediğini öğrendik. Görevliler kapıyı açmış ama arabanın etrafında gezmişler. Havlu içerisinde elinde tuttuğu paketi, şahsıma ait ceketin cebine koymuş. Bunlar güvenlik kameralarınca kaydedilmiş. Görevlilere bahşiş de vermiş" ifadelerini kullandı.'ŞEYTANIN AKLINA GELMEZ'V.P., "Ben ona güvenmiştim, vekalet vermiştim. Büyük miktarda paraları benden aldığını, bu paraları yok ettiğini, paranın 3-4 hesap değiştirdiğini tespit ettim. Bunların hepsini belgelendirip adli makamlara sunacağım. Geçmişte de birçok sabıkasının olduğunu öğrendim. Şu an şok içerisindeyim. Bu olayın insanlıkla bağdaştırılacak bir durumu yok. Beni cezaevine düşürmek, daha çok para kazanmak ve bu paralarla kendine bir hayat kurmak maksatlı hareket ettiğini düşünüyorum. Adalete güveniyorum. Bu tarz kişilerin cezalandırılmasını istiyorum. Bu kişi serbest kalırsa birçok insanın canını yakacak. Bunun engellenmesi lazım. Yaptığı işler şeytanın aklına gelmez" diye konuştu.'KENDİ OTOMOBİLİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI'N.Ö.'nün gözaltına alındığı sırada otomobilinde yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu bulunduğunu belirten V.P., "Yakalandığı zaman aracında uyuşturucu bulunmuş. Demek ki uyuşturucu kullanıyor. Belki de bu tutarsız davranışlarının sebebi uyuşturucu kullanmaktan kaynaklanıyor. Bunları kanun tespit edecek. Tek isteğim, bu tür insanların toplum içerisinde rahat dolaşmaması. Bunların, gerektiği şekilde cezalandırılması lazım. Adli makamlardan ricam budur. Ablası, suç ortağı. Bunların tek tek cezalandırılmasını istiyorum. Benden alınan paraların Eskişehir 'deki sigorta firmasına aktarıldığını iyi biliyorum. O firmayla çalışan çok sayıda acente olduğunu da biliyorum. Bu acente sahiplerinin oradaki firma sahibinin ilerleyen zamanlarda oradaki insanlara büyük yaralar açacağına eminim" dedi.'SON 4 AYDA 280 BİN LİRADAN FAZLA PARAMI ALDI'Eşinin, verdiği vekaleti kullanarak bankalardan kredi çektiğini, cep telefonu faturalarının üzerine telefonlar aldığını iddia eden V.P., şunları anlattı:

"Eşim olduğu için, ben de sürekli çalıştığım için kendisine vekalet vermiştim. Genel vekaleti kullanarak üzerime telefon hatları aldığını, fatura üzerine değerli telefonlar aldığını, bankalardan benim adıma bireysel krediler çektiğini öğrendim. Büyük para kaybım var. Bu paraları Eskişehir'de sigortacılık yapan, bilinen bir firmanın sahibi olan ablasına gönderdiğini, organize bir halde çalıştığını öğrenmiş oldum. Bu kadar zeki olacağı, beni kandırabileceği aklıma gelmezdi. Sonuçta güvenmiştim, eşim demiştim. En baştan hepsini planlamış, çevremi kullanmış. Haberim olmadan çektiği krediler, çevremdeki insanlardan aldığı el borçları, işletmemden başka hesaplara aktardığı paraların hepsini belgelendireceğim. Son 4 ayda benden aldığı para, 280 bin liradan fazla. Bunun içerisinde, fatura üzerine aldığı 6 cep telefonu yok. 4 aydan önceki süreci düşündüğümüzde büyük paralar ortaya çıkıyor."