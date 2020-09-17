ADANA DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, hakim savcı ve turist kafilesini kaçırma planı yapmış - Son Dakika

DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, hakim savcı ve turist kafilesini kaçırma planı yapmış

ADANA'da yakalanan ve götürüldüğü İstanbul'da tutuklanarak cezaevine konulan terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'Türkiye emiri' Mahmut Özden'in tutuklu bulunan DEAŞ üyesi teröristlerin serbest bırakılması için, hakim, savcı ve turist kafilesi kaçırarak eylem yapmak istediği ortaya çıktı.

Terör örgütü DEAŞ'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile bazı dernek, kuruluş ve kişilere yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu yönünde elde edilen istihbari bilgiler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı. Bu kapsamda örgüt üyesi Hüseyin Sağır, AK-47 marka uzun namlulu silah ve 5 şarjör ile İstanbul'da yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece 18 Ağustos'ta tutuklanan Hüseyin Sağır'a eylem talimatı verdiği değerlendiren ve DEAŞ adına çatışma bölgelerinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, üst düzey örgüt mensuplarından şifreli mesaj programları aracılığıyla aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki stratejik yerlere, siyaset ve devlet adamlarıyla bazı ekonomik hedeflere yönelik sansasyonel eylemleri koordine eden DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden, 20 Ağustos'ta Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde gözaltına alındı. Özden, 31 Ağustos'ta sevk edildiği adliyede tutuklandı. Sözde terör örgütü emiri Mahmut Özden'in yakalandığı evde yapılan aramada, çok sayıda döküman ele geçirildi. Dökümünlarda, patlayıcı ve silahların kimlere teslim edileceği, grupların kimlerle hareket edeceği, krokiler, veriler ile haritalar ele geçirildiği bildirildi. Evdeki iki bilgisayarda ise Irak ve Suriye'den talimat aldığı, ünlü siyasetçileri kaçırma planları olduğu öne sürüldü. Gözaltına alınan Mahmut Özden'in emniyet güçleri tarafından İstanbul'a gönderilmesiyle oğlu Hamza Özden'in babasının sözde Türkiye emiri görevini devraldığı kaydedildi. Adana polisinin yaptığı operasyonla Hamza Özden'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli yakalandı. Mahmut Özden'in oğlu Hamza Özden ile örgüt üyesi olduğu saptanan şüpheliler İstanbul'a gönderildi. 2015 yılından bu yana Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü üyesi olmak, anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs, terör örgütü adına haraç toplamak, bekçilere saldırı hazırlığı gibi birçok gerekçeyle 10 kez gözaltına alınan Özden ve oğlu Hamza 31 Ağustos'ta tutuklandı. HAKİM SAVCI VE TURİST KAFİLESİ KAÇIRMAK İSTEMİŞ

Mahmut Özden'in evinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyalleri inceleyen polis, eylem planlarını ortaya çıkardı. Ülke içinde yakalanarak tutuklanan terör örgütü üyelerinin serbest bırakılması için eylem planları hazırlandığı kaydedildi. Plana göre Özden'in bölgede görev yapan hakim ve savıcıları ve turist kafilerini kaçırarak, tutuklanan DEAŞ'lı teröristlerin serbert bırakılması için kullanmayı hedefledikleri anlaşıldı. Örgüt üyelerine, 'Bu kişileri kaçırın, Türkiye hakim ve savcısına kıyamaz, bu arkadaşlarımızı bu şekilde kurtarırız' dediği iddia edildi. Ayrıca Özden'in teröristlere, sorumluluk yerlerinde vatandaşlara baskı kurmaları yönünde talimatlar verdiği, örgüt üyeleriyle bir vatandaşın kulağını kestikleri ve İstanbul'da da dinsiz olarak gördükleri LGBT'lilerin eylemine saldırı düzenleyecekleri saptandı.