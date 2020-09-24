DEAŞ'ın hücre evine baskın: 6 gözaltı

DÜZCE'de, terör örgütü DEAŞ'ın hücre evine baskın düzenlendi. Aralarında örgütün hukuk işlerine bakan bir kişi, üst düzey yönetici ile bombacının da olduğu Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları fiziki ve teknik takip sonrası DEAŞ'ın hücre evini tespit etti. Irak uyruklu M.S., H.K., A.H., H.M., M.A. ve K.A.'nın kaldığı eve baskın düzenlendi. Aralarında terör örgütünün hukuk işlerine bakan bir kişi, bir üst düzey yönetici ile bir bombacının da olduğu 6 kişi emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.