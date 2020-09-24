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Son dakika haber | DHA YURT BÜLTENİ - 5

Son dakika haberlerine göre DEAŞ'ın hücre evine baskın: 6 gözaltıDÜZCE'de, terör örgütü DEAŞ'ın hücre evine baskın düzenlendi.

Son dakika haber | DHA YURT BÜLTENİ - 5, System.String[]

DEAŞ'ın hücre evine baskın: 6 gözaltı

DÜZCE'de, terör örgütü DEAŞ'ın hücre evine baskın düzenlendi. Aralarında örgütün hukuk işlerine bakan bir kişi, üst düzey yönetici ile bombacının da olduğu Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları fiziki ve teknik takip sonrası DEAŞ'ın hücre evini tespit etti. Irak uyruklu M.S., H.K., A.H., H.M., M.A. ve K.A.'nın kaldığı eve baskın düzenlendi. Aralarında terör örgütünün hukuk işlerine bakan bir kişi, bir üst düzey yönetici ile bir bombacının da olduğu 6 kişi emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Bakan, Hukuk, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 10:56 - Kaynak: DHA

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