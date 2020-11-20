Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Taksi şoföründen cansız mankenli Covid-19 önlemi

Antalya'nın tarihi semti Kaleiçi'nde taksi şoförü Tuğrul Yüksek (31), koronavirüs salgını nedeniyle ön koltuğa cansız manken oturttu. Bir arkadaşından aldığı kadın mankenini giydiren, yüzüne maske takıp sağ ön koltuğa oturtup kemerini bağlayan Yüksek, sosyal mesafeye uymayan yolcuları engellemek için böyle bir uygulama yaptığını söyledi.

Turizmin başkenti Antalya'da turizm ve eğlence yaşamı yönünden yoğun olan tarihi Kaleiçi semtinde taksi şoförlüğü yapan Tuğrul Yüksel, koronavirüs önlemleriyle dikkat çekti. Arka koltukta oturan yolcular ile teması önlemek için araya şeffaf streç film çeken Yüksek, aracına binen müşterilerine de Rusça, Türkçe ve İngilizce olmak üzere covid-19 uyarı mesajı dinletiyor. Yüksel, ön koltuğa ise cansız kadın mankeni oturtarak, müşterilerin buraya oturmasını engelledi.

Aracında maske, kolonya bulunduğunu ve düzenli dezenfeksiyon işlemi yapıldığını anlatan Yüksek, müşterilerin sürekli ön yolcu koltuğuna oturmak istemesi nedeniyle cansız mankenli çözüm bulduğunu belirtti. Cansız mankeni bir arkadaşının kendisine verdiğini anlatan Yüksel, "Müşterilerin bazıları ön koltuğa oturmak istiyordu. Israr edip bizi zor durumda bırakıyorlardı. Ben de buraya cansız manken oturttum, artık kimse teklif edemiyor" dedi.Tek korkusunun hırsızlar olduğunu anlatan Yüksel, "Görevde olduğum zamanlar mankeni oturtuyorum, eve gideceğimde ise kaldırıp durağa bırakıyorum. Birileri bunu değerli sanıp camı kırmasın diye böyle önlem aldım. Koronavirüs salgını geçinceye kadar cansız manken sağımda oturacak. Bulaş riskinden kendimi, dolayısıyla ailemi ve sevdiklerimi zak tutmak istiyorum" diye konuştu.TAKSİ ESNAFINDAN TAM NOTCansız manken uygulamasını yolcu, vatandaş ve esnaf arkadaşlarının takdirle karşıladığını aktaran Tuğrul Yüksek, "'En iyisini, en doğrusunu sen yapıyorsun' dediler. Ama genelde gruplar halinde akraba ya da arkadaşlar aracıma biniyor. 3 kişi binebiliyor. Onlarda varsa bana, bende varsa onlara virüs bulaşmasın diye çabalıyorum. Başta eşim ve ailem büyük destek verdi. Onları korumak için mücadele ediyorum. Bana bulaşan aileme de bulaşabilir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------Taksinin durağa gelmesi detayTaksi içerisindeki cansız manken detayTaksi şoförü Tuğrul Yüksek detayTaksiye müşteri binmesi detayTaksi şoförüyle müşteri diyalogTaksi içerisindeki müşteriyi uyarıcı ses detayTaksi içerisindeki uyarı yazıları görüntüsüRÖP: Tuğrul Yüksek (Taksi şoförü)Muhabir İbrahim LALELİ'nin anonsuDetaylar

HABER- KAMERA: İbrahim LALELİ/ANTALYA,

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Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı

Bursa'da burun ameliyatından sonra narkozun etkisinde olan Tülay Duran (25), İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın ismini sayıkladı. Duran'ın arkadaşları bu durumu şaşkınlıkla karşılarken, Taban ise telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.İnegöl'de yaşayan Tülay Duran, estetik amaçlı burun ameliyatı olmak için özel bir hastaneye gitti. Ameliyata alınan Duran'ın operasyonu başarılı geçti. Ameliyattan sonra odaya alınan genç kadına arkadaşları refakat etti. Narkozun etkisinde olan Tülay Duran, 'Alper' diye sayıklamaya başladı. Arkadaşlarına 'Alper gelmemiş mi?' diye soran genç kadına arkadaşları 'Alper kim?' diye sordu. Genç kadın ise 'Alper Taban' diye cevap verince, arkadaşları bu duruma şaşırarak, güldü. Kadının arkadaşları "Alper başkan, doğumlarda ziyaret ediyor, ameliyatlarda değilö diye cevapladı. Aynı zamanda bir markette görevli olan Duran, narkozun etkisiyle, 'Poşet ister misin? Benim adım ne? Acıktım' gibi cümleleri de sayıkladı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.TABAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, görüntüleri izledikten sonra Duran'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Vatandaşların acısında ve güzel günlerinde yanında olmaya çalıştıklarını belirten Taban, "Biz de sizler aracılığıyla öğrenmiş olduk. Öncelikle geçmiş olsun diliyorum. Bende duyduğumda çok şaşırdım. Hep diyoruz ya 'gönül belediyeciliği' ve insanlarımızı anlamak. Burada tabi narkozun da etkisiyle Tülay Hanım bu şekliyle ismimizi zikretmiş. Çok teşekkür ediyorum. Zihinlerde yer almak bizler için çok kıymetli. Bizler olabildiğince düğün, cenaze ve hasta ziyaretlerine gitmeye özen gösteriyoruz. Vatandaşımızın acısında ve güzel gününde yanlarında olmanın kıymetli olduğunu düşünüyorumö diye konuştu.