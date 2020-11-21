Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Trafik magandası tarafından darp edilen ambulans şoförü: Tüm sağlık çalışanları adına şikayetçiyim

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde bir vakaya yetişirken trafikte tartıştığı kimliği belirsiz bir sürücünün "Ben polisim" diyerek darp ettiği hasta nakil aracının sürücüsü Mustafa Başbay, DHA'ya konuştu. Yapılanın insanlık dışı olduğunu kaydeden Başbay, "Tüm sağlık çalışanları adına bu kişiden şikayetçiyim. Yarın başka bir arkadaşımız benim yaşadığımı yaşasın istemiyorumö dedi.

Olay, dün akşamüstü ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Kırıkhan Belediyesi'ne ait hasta nakil aracının sürücüsü Mustafa Başbay, Covid-19 tanısı konulan kişiyi evinden almak için yola çıktı. Başbay, Atatürk Caddesi'nde kendisine yol vermeyen 06 DR 9108 plakalı otomobilin sürücüsüyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle polis olduğunu iddia eden otomobil sürücüsü, Başbay'ı darbederek olay yerinden uzaklaştı. Yüzü kanlar içinde kalan ve darp raporu alan Başbay, sürücü hakkında suç duyurusunda bulundu. Saldırganın, Mustafa Başbay'ı darbettiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, sivil kıyafetli askeri personel olduğunu söyleyen bir kişinin kavgayı ayırmaya çalıştığı görülürken, saldırganın "Ben polisim" dediği de görüntülere yansıdı. Şikayet üzerine polislerce gözaltına alınan şüphelinin emlakçı olduğu ortaya çıktı. Otomobil sürücüsünün polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

'ARAÇTAN İNER İNMEZ KAFA ATTI'

Olay sonrası yüzünden ve kafasından yaralanan ve hastanede tedavi görmesinin ardından evinde dinlenen Mustafa Başbay, yaşadığı o anları anlattı. Olay günü hızla bir vakaya yetişmeye çalıştığını kaydeden Başbay, yolun sol şeridinde ilerlerken söz konusu sürücünün aracıyla önüne geçtiğini belirtti. Sürücünün kendisine yol vermesi adına "neden böyle yapıyorsun'ö diyerek uyarıda bulunduğunu ifade eden Başbay, "Bana 'senin buradan geçiş hakkın yok' diyerek bağırdı. Polis ve Kırıkhan'da tanınmış birinin akrabası olduğunu söyledi. Araçtan indik. İner inmez bana kafa attı ve darp etmeyi sürdürdü. Daha sonra olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ben bu kişiden sonuna kadar şikayetçiyim. Tüm sağlık çalışanları adına şikayetçiyim. Bugün benim başıma gelen yarın başka bir arkadaşımızın başına gelebilirö diye konuştu.