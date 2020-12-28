Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Kısıtlamada kumar oynarken basıldı, çayını karıştırmaya devam etti

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde bir kahvehaneye baskın yapan polis ekipleri, kumar oynayan 4 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 12 bin 600 lira ceza kesti. Baskın sırasında içeridekilerden birinin polisin karşısında çayını karıştırmaya devam etmesi dikkat çekti.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Teferrüç Mahallesi'nde salgın tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehaneye bazı kişilerin girdiği yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekiler 2 gün boyunca kahvehaneyi takibe aldı. Dün kıraathaneye baskın düzenleyen ekipler, 4 kişiyi iskambil kağıtlarıyla oyun oynarken yakaladı. Polis 4 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer liradan toplam 12 bin 600 lira ceza kesti.

Öte yandan polis ekipleri içeri girdiği sırada masada oyun oynayan bir adamın elindeki çayı bırakmaması ve çayını karıştırmaya devam etmesi ise dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------Kıraathanedekilere baskın yapılması-Adamın çayını karıştırmaya devam etmesi

Haber: Derya EVREN-BURSA,

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Bitlis'teki yetiştiriciler soğuk havada mandalarını kaplıcaya sokuyor BİTLİS'e 30 kilometre, Güroymak ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Nemrut Dağı eteklerindeki Budaklı Kaplıcası, özellikle kış aylarında mandaların akınına uğruyor. Bölgede yaşayan yetiştiriceler, sık sık mandalarını sıcak suya getiriyor.

Hava sıcaklıklarının sıfırın altında olduğu bölgede, mandalarla kaplıcaya giren gençler, sıcak suda eğlenirken, oluşan manzara ise bölgeye gelen fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Nemrut Dağı eteklerindeki doğal Budaklı Kaplıcası, özellikle kış aylarında mandalarıyla sıcak suya giren gençlerin eğlence mekanı oluyor. Bölgede yaşayan manda sahipleri, sık sık sıcak suyu seven mandalarıyla kaplıcanın yolunu tutuyor. Gençler, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceyi bulduğu bölgede, su sıcaklığının ise 35- 40 dereceye çıktığı kaplıcada hayvanları ile yüzmenin keyfini çıkarıyor.

'KAPLICA HAYVANLARA İYİ GELİYOR'Düzenli olarak mandalarını sıcak suya getiren Zeki Barın, kaplıcanın hayvanlarına iyi geldiğini söyledi. Zeki Barın, "Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde yaşıyorum. 20'nin üzerinde mandamız var. Mandalarımızı kış aylarında 10 günde bir kaplıcaya getiriyoruz. Burada 2- 3 saat boyunca sıcak suda kalıyorlar. Dışarıda eksi 10- 12 derece soğuk varken, mandalar 35 derece sıcaklıktaki kaplıcanın keyfini yaşıyorlar. Daha sonra da sudan çıkarak ahırlarına götürüyoruz" dedi.Yaz aylarında sulak alanlara ihtiyaç duyan mandalar, kış aylarında da kaplıcaya ihtiyaç duyuyorlar. Mandaların kaplıcadaki görüntüleri fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor. Yılın belli dönemlerinde bölgeye gelen fotoğrafçılar mandaları fotoğraflarken, bölgenin tanıtımına da katkı sağlıyorlar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Mandaların kaplıcadaki görüntüleri-Manda sahiplerinin suda mandaları yıkamaları-Kaplıcadan genel görüntü-Dışarıdaki karlardan ve mandaların kaplıca keyf,nden detaylar-Manda sahiplerinden Zeki Barın ile röportaj-Mandaların sudan çıkarılması-Köye doğru görütülmelerinden detay-Özel ve Genel detaylar

HABER: Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS -

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Canlı yayın yaparken, karıştıkları 6 kişinin yaralandığı kazayı görüntüledi-2 BURSA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, karşı yönden gelen kamyonete çarptı. 6 kişinin yaralandığı kaza, sosyal medya hesabından canlı yayın yapan kamyonetteki yolcunun cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi Eski Gemlik Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İ.B.'nin kontrolünü kaybettiği 16 NM 846 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.Y. yönetimindeki 81 ABE 342 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonetteki 5 kişi ve otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza yapan araçlar çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı bu sırada sosyal medya hesabından canlı yayın yapan kamyonetteki yolcunun cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyonetin kendi şeridinde ilerlediği, karşı yönden gelen otomobilin kamyonete çarptığı ve kamyonettekilerin çevredekilerden ambulans çağırmasını istediği anlar yer aldı.