Son dakika haber | DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Son dakika haber | DHA YURT BÜLTENİ - 6

Son dakika haberi: Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler büyük üzüntü yaşıyorÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyünde çıkan ve 19 saatte kontrol altına alının yangında, ekili tarlaları yanan köylüler büyük üzüntü yaşadı.

Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler büyük üzüntü yaşıyor

İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! 5 ilçe alarm veriyor
Gizemi çözülemeyen olay! Bu sudan içen kuşlar ölüyor
Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyünde çıkan ve 19 saatte kontrol altına alının yangında, ekili tarlaları yanan köylüler büyük üzüntü yaşadı.

Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyünde dün öğlen saatlerinde başlayan yangın, Eceabat'ın Kumköy ve Yalova köylerinde yaşayanlara korku dolu anlar yaşattı. 19 saatte kontrol altına alınan yangında ormanlık alanların yanı sıra köylülerin ekili ve hasat edilmeyi bekleyen tarlaları da büyük zarar gördü.  Dumanların etkisini yitirdiği bölgede yanan ağaçlar ve buğday tarlalarında günün ağarmasıyla birlikte yangının  verdiği zarar gözler önüne serildi.

GÖZYAŞLARI DÖKTÜ

Kumköy'de çıkan yangında buğday tarlasının yandığını gözyaşları dökerek anlatan Fatma Gülen, "Yangın buğday tarlamızı yaktı, çok üzgünüm. Çok kötü oldu. Çok üzgünüm ve yapacak bir şey yok. Yanan tarlamızın sigortası da yoktu. Allah'a şükür canımıza bir şey olmadı. Buğday tarlamızdan rekor verim bekliyorduk. Emeklerimize yazık oldu"  dedi.

'BÖYLE ZARAR GÖRMEDİK'

Kumköy'de yaşayan Osman Taş(78),  geçmiş yıllarda da köylerinde büyük orman yangınları olduğunu fakat bu kadar zarar vermediğini belirterek, "Geçmiş yıllarda yangın gördük ama bunun gibi zarar vereni görmedik. Ekili buğdayımız hiç kalmadı, hepsi yandı. Böyle dağınık yangın hiç görmedik" şeklinde konuştu.

Diğer köylülerde zararlarının büyük olduğunu söyledi.

Gelibolu, Kumköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 15:47 Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı 14:33 61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı 13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 13:26 Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü 12:49 Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun 12:41 TESK'ten elektrik faturalarında indirim talebi: Vatandaş ve esnaf sevindirilmeli 12:40 Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi 12:14 Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 11:06 Yeni evlenen arkadaşına şaka yapmak isteyen 4 arkadaş, sosyal mesafeye uymadığı için 3.600 lira ceza yedi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:57 Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı 04:38 Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
DSÖ'den tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
18:44
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! 5 ilçe alarm veriyor
18:29
Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti
17:44
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan dava açıldı
17:38
Oğlunu öldüren baba, hakim karşısında çark etti: Korkutmak istedim
17:37
Çeviri hatası nedeniyle Athletic Bilbao'nun Real Madrid maçındaki penaltısı verilmedi
17:31
Son Dakika: TBMM Başkanlığı seçiminin ikinci turunda da sonuç çıkmadı
17:22
Pozisyonlar arka arkaya geliyor! 9 dakikada 2 net pozisyon kaçtı
17:06
Türkiye'nin günlerce konuştuğu yol verme cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
17:03
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! 6 ilçede metrekareye 50 kilogram yağış bekleniyor
16:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 19:02:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]