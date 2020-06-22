Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ- 7 - Son Dakika

Denizi olmayan Manisa'da balıkçılıkla geçiniyorlar

MANİSA'nın Salihli ilçesine bağlı Tekelioğlu Mahallesi'nde yaşayanların neredeyse tamamı, Marmara Gölü'nde balık avlayarak geçimlerini sağlıyor. Babadan oğula hatta torunlara kadar birçok kişinin geçim kaynağı haline gelen balıkçılık için çok erken saatlerde Marmara Gölü'ne açılan balıkçıların zorlu mesaisi, öğle saatlerinde balıkhane de sona eriyor.

Salihli'ye 20 kilometre mesafedeki kırsal Tekelioğlu Mahallesi'ndeki Marmara Gölü'nde 15 Haziran'da balık avı sezonu açıldı. Tekelioğlu başta olmak üzere Salihli'nin Kemerdamları, Yeniköy, Pazarköy, Gölmarmara ve Mahallesi Hacıveliler ile Saruhanlı'nın Kılcanlar Mahalleleri'nde yaşayan pek çok aile geçimini gölden avladıkları balıkları satarak sağlıyor. Özellikle gölün bulunduğu Tekelioğlu Mahallesi'nde yaşayanların yüzde 80'i balıkçılıkla uğraşıyor. Geçen yıl göldeki kuraklık nedeniyle gölde su seviyesinin düşünce sıkıntı yaşayan balıkçılar, su seviyesinin bu sezon istenilen düzeyde olmasa da artması nedeniyle umutlandı. Sazan, yayın, sudak ve yılanbalığı türlerin avlandığı gölde bir, iki ay sonra su seviyesinin tekrar düşebileceği ihtimali üzerine balıkçılar ellerini çabuk tutmaya çalışıyor.

Tekeliolu Mahallesi Muhtarı Selim Selvioğlu, geçmiş yıllarda Marmara Gölü'nden yılda ortalama 150 ton balık tutabildiklerini belirtip, "Mahallemizde balıkçılık babadan oğula aktarılan bir meslek. Babalar, kendi deneyimlerini çocuklarına aktarıp bu mesleğin devamını sağlıyorlar. 12 yaşımdan beri balıkçılık yapıyorum. Babamın öğrettiği bu mesleği devam ettiriyorum. Şu an göldeki balık oranı geçen yıla oranla daha fazla. Ancak iki ay sonra gölde su azalmaya başlayınca, balık dibe çamura yakın bölgelere kaçacak" dedi.

Marmara Gölü'nde yarım asırdır balıkçılık yapan 65 yaşındaki Nurettin Erefe, oğlu ve torununa da balıkçılığı öğrettiğini belirtip, "Gölde, daha önceleri su bolken günde toplam 150 kilograma kadar balık yakaladığımız oluyordu. Şimdi ise bu rakam yaklaşık 30 kilogram kadar" dedi.

'GÖL OLMASA BURADA HAYAT OLMAZ'

Mahallenin kırsal bir bölgede olduğunu, Marmara Gölü sayesinde yaşamın devam ettiğini belirten Saffet Erefe ise, "Başta bizim mahallemiz olmak üzere 7 mahalle bu göl sayesinde para kazanıyor. Bu göl bu bölgenin tek geçim kaynağı. Kırsal bir bölge olduğu için onlarca aile bu göle umut bağlamış durumda. Ekmeğini buradan çıkarıyor. Bu göl sayesinde birçok çocuk eğitimini tamamladı, iş sahibi oldu" diye konuştu.

Sınırlı Sorumlu Gölmarmara ve Çevresi Su Ürünleri Üretim ve Değerlendirme Kooperatifi Başkanı İsmail Yaslı da, "Sabah gün doğarken göle giren balıkçılarımız öğleye doğru avladıkları balıkları kooperatifimize teslim ederler. Balıkhanemizde bu balıkların satışı gerçekleştirilir. Önceki yıllar 100-150 ton balık avlandığı oluyordu. Birkaç yıldır gölümüzde kuraklığa bağlı olarak su seviyesinde bir düşüş söz konusu. Bu nedenle balıkçılıkla geçimini sağlayan vatandaşlarımız biraz sıkıntı çekti. Şu an sezon yeni başladı. İnşallah bereketli bir sezon geçiririz" dedi.