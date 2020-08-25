Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Tedavi gördüğü hastanede şehit olan askerin evinin sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı

Mut'taki kazada yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu (2)

EVİNİN SOKAĞI TÜRK BAYRAKLARIYA DONATILDI

Mersin'in Mut ilçesinde geçen ay meydana gelen ve 4 askerin şehit olduğu otobüs kazasında yaralanarak kaldırıldığı hastanede 30 günlük yaşam savaşının ardından şehit olan evli ve 1 çocuk babası Ulaştırma Er Cihat Şengil'in (25) baba ocağında ateş düştü. Samsunlu olan ailenin yaşadığı Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde şehit evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

Eskişehir'de oturan Adem ve Neriman Şengil çiftinin 5 çocuğundan biri olan Cihat Şengil'in şehit haberi Eskişehir'deki yakınlarına verildi. Ailesinin yaşadığı Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde şehit evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Komşuları da balkonlarına Türk bayrakları astı. Tepebaşı Belediyesi tarafından sokağa çadır kurulurken, şehit Cihat Şengil'in kardeşleri ve amcaları taziyeleri kabul etti. Amcalarından Kadir Şengil, yeğeninin 30 günlük yaşam savaşını kaybederek şehit olduğunu ve haberi gece aldıklarını ifade ederek, "Mersin'den Kıbrıs 'a gidiyordu. Sevk sırasında otobüs devrilmesi sonucu yaralandı ve 1 aydır hastanede tedavi görüyordu. Bugün şehit haberini aldık. Evli ve 3 yaşında çocuğu var, burada eğlence yapmıştık en son yeğenimi o zaman görmüştüm. Vatan sağ olsunö dedi.

Şeyda Şengil ile evli ve 3 yaşında Ecrin Nisa Şengil adında kız babası olan şehit Er Cihat Şengil'in cenazesinin yarın Eskişehir'de torağa verileceği belirtildi.