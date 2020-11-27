Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ -7 - Son Dakika

Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ -7

27.11.2020 12:15
Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ -7, System.String[]

Son dakika haberlerine göre PKK'lı teröristin taziyesine katılan HDP milletvekili Önlü hakkında soruşturma TUNCELİ Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, terör örgütü PKK'nın Türkiye sınırları içerisindeki bir numaralı ismi olarak bilinen ve 10 Kasım günü düzenlenen operasyonla etkisiz...

PKK'lı teröristin taziyesine katılan HDP milletvekili Önlü hakkında soruşturma

TUNCELİ Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, terör örgütü PKK'nın Türkiye sınırları içerisindeki bir numaralı ismi olarak bilinen ve 10 Kasım günü düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen örgütün sözde 'Dersim eyaleti' komutanı 'Yılmaz' kod adlı terörist İsmail Sürgeç'in ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, HDP Tunceli İl Başkanlığı öncülüğünde yapılan organizasyonla, 10 Kasım günü Tunceli'deki Ahpanos Vadisi bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK'lı terörist İsmail Sürgeç'in ailesine yapılan taziye ziyaretine ilişkin soruşturma başlattı. Taziye ziyaretine katılan HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, il eş başkanları Nurşat Yeşil ile İbrahim Kasun hakkında 'terör örgütü propagandası' yaptıkları gerekçesiyle soruşturma açıldı.HDP Milletvekili Alican Önlü'nün soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilirken, Nurşat Yeşil ile İbrahim Kasun ile ilgili soruşturmanın Tunceli'de yürütüleceği belirtildi.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, -

===========

Diyarbakır'da PKK operasyonu: 8 gözaltı

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik güçleri, örgütün gençlik alan yapılanması olan 'Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi'nin isim değişikliğine giderek 'Devrimci Gençlik Hareketi' olarak faaliyet yürütmeye başladığını belirledi. Kentte bu kapsamda faaliyette bulunan 10 kişi tespit edildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada silah, cep telefonu, ajanda ve dijital materyaller ele geçirildi.

Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Milletvekili, Tunceli, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ -7 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan toparlanma mesajı: Fiyat istikrarının sağlanması riskleri azaltacak Koronavirüs hiçe sayıldı, indirim için metrelerce kuyruk oluştu CHP'li Yarkadaş'tan bomba iddia: Berat Albayrak Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti Polise, "Başıma silah dayayıp, 600 bin liramı gasbettiler" diyen kadın parayı kumarda kaybetmiş Mahalleliye 'Çay paketliyoruz' dedikleri depoda cinsel içerikli ürün imal eden zanlılar suçüstü yakalandı Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin sözleşmeli personel alımı için tercihler 1-7 Aralık'ta yapılacak Taksim'de taciz ettiği kadın, "Uğraşmak istemiyorum" deyince sanık tahliye edildi Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam
40 bin TL'lik kürk yaptıran Bülent Ersoy'dan bir garip çıkış: Asgari ücretlilere üzülüyorum 40 bin TL'lik kürk yaptıran Bülent Ersoy'dan bir garip çıkış: Asgari ücretlilere üzülüyorum         
12:34
Malatya'yı sallayan depremden ilk görüntüler! İnsanlar panikle sağa sola kaçıştı Malatya'yı sallayan depremden ilk görüntüler! İnsanlar panikle sağa sola kaçıştı         
11:59
Son Dakika! Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem         
11:37
Merkez Bankası'nın hamleleriyle düşüşe geçen dolar, 7,79'dan işlem görüyor Merkez Bankası'nın hamleleriyle düşüşe geçen dolar, 7,79'dan işlem görüyor         
11:31
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar         
11:19
Bir anlık dalgınlıkla yıllardır biriktirdiği 3 bileziği çöpe attı Bir anlık dalgınlıkla yıllardır biriktirdiği 3 bileziği çöpe attı         
10:55
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
Koronavirüs kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanında cinayet Koronavirüs kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanında cinayet         
10:35
Ünlü modacı Rufat İsmayil, Menajerimi Ara dizisinde kıyafeti kötülendiği için suç duyurusunda bulundu Ünlü modacı Rufat İsmayil, Menajerimi Ara dizisinde kıyafeti kötülendiği için suç duyurusunda bulundu         
10:23
Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu         
10:17
İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek         
09:33
Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı         
09:31
Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi         
08:41
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı         
22:32
Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler         
21:59
Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu         
21:56
Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi         
19:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 12:47:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ -7 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei