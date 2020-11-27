Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ -7 - Son Dakika

PKK'lı teröristin taziyesine katılan HDP milletvekili Önlü hakkında soruşturma

TUNCELİ Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, terör örgütü PKK'nın Türkiye sınırları içerisindeki bir numaralı ismi olarak bilinen ve 10 Kasım günü düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen örgütün sözde 'Dersim eyaleti' komutanı 'Yılmaz' kod adlı terörist İsmail Sürgeç'in ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, HDP Tunceli İl Başkanlığı öncülüğünde yapılan organizasyonla, 10 Kasım günü Tunceli'deki Ahpanos Vadisi bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK'lı terörist İsmail Sürgeç'in ailesine yapılan taziye ziyaretine ilişkin soruşturma başlattı. Taziye ziyaretine katılan HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, il eş başkanları Nurşat Yeşil ile İbrahim Kasun hakkında 'terör örgütü propagandası' yaptıkları gerekçesiyle soruşturma açıldı.HDP Milletvekili Alican Önlü'nün soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilirken, Nurşat Yeşil ile İbrahim Kasun ile ilgili soruşturmanın Tunceli'de yürütüleceği belirtildi.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, -

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Diyarbakır'da PKK operasyonu: 8 gözaltı

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik güçleri, örgütün gençlik alan yapılanması olan 'Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi'nin isim değişikliğine giderek 'Devrimci Gençlik Hareketi' olarak faaliyet yürütmeye başladığını belirledi. Kentte bu kapsamda faaliyette bulunan 10 kişi tespit edildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada silah, cep telefonu, ajanda ve dijital materyaller ele geçirildi.

Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.