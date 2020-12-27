Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

MSB: Hakkari'de çığ altında kalan 1 asker şehit oldu, 1 asker aranıyor (3)

VALİ AKBIYIK, ÇIĞ BÖLGESİNDE

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Şemdinli ilçesine bağlı kardan kapanan yolun açılması için yürütülen çalışmalarda, çığ altında kalan bir askerin şehit olduğu diğer askerin ise arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiği bölgede incelemelerde bulundu. Beraberindeki İlçe Kaymakamı Yakup Güven ve komutanlarla birlikte helikopterle bölgeye giden Vali Akbıyık, çığın düştüğü bölgede yapılan arama-kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Hakkari, Van, Erzurum AFAD ile JAK timlerinden oluşan 37 personelin arama kurtarma çalışmalarına katıldığı bölgede, çığ altında kalan askerin bulunması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER: Azer DEMİR, HAKKARİ

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Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem (2)PANİKLE PENCEREDEN ATLADI

Elazığ'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Panik anlarının kaydedildiği bir görüntüye göre, deprem anında sokakta olanlar koşmaya başladı. Paniğe kapılan bir kişi de bulunduğu dairedeki pencereden yola atladı. Ayağa kalkmaya çalışan kişi, kısa sürede yere yığıldı. Ayağının kırıldığı sanılan kişiye, sokakta bulunan belediye ekipleri yardım etti.