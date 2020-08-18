Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Şule Çet cinayetini aydınlatan bilirkişi: Duygu Delen olayında otopsi raporu açıklanmalı

ANKARA'da,üniversite öğrencisi Şule Çet'in bir plazanın 20'nci katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili raporu hazırlayarak, dava dosyasının seyrini değiştiren Mersin Üniversitesi Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Tokgöz, erkek arkadaşının 4'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen'in (17) 'şüpheli' ölümüyle ilgili olarak, "Otopsi raporunun bir an önce kamuoyu ile paylaşılıp, uzmanlar tarafından değerlendirilerek, kafa karışıklıklarının giderilmesi gerekir" dedi.

Bir soruşturma dosyası için Kütahya'ya gelen Mersin Üniversitesi Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Tokgöz, Gaziantep'te erkek arkadaşının 4'üncü katındaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen'in ölümüyle ilgili görüntü ve ifadelerin ortada olduğunu, otopsi raporunun da bir an önce kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini söyledi. Otopsi bulgularının kendileri için çok değerli olduğunu belirten Tokgöz, şöyle konuştu:

"Duygu Delen intihar mı etti, kazamı, cinayet mi? Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, sanığın ifadeleri ve mevcut veriler ile karar vermek çok zor. Bu tür olguları değerlendirirken mutlaka olay yeri inceleme belgeleri, olay yerinde saptanan tüm bulgular, görüntüler, imajlar, yine Duygu'nun yukarıdan düşmesi ve düşme esnasındaki durumları saniye saniye incelenmelidır. Özellikle otopsi bulguları bizim için çok kıymetli, çok değerli. Kişide saptanan bulguların, özellikle düşüş pozisyonu dikkate alındığında, kafasındaki ve kollarındaki olası kırıklar ve yaralanmalar ile birlikte daha önceden olabilecek tramvaya uğramasına göre bulguların değerlendirilmesi gerekiyor. Yine otopside saptanabilecek özellikle cinsel istismar yönünde bulgular var mı, yok mu? Bunların mutlaka ortaya konulması gerekir. Toksikoloji inceleme ile herhangi bir uyutucu, uyuşturucu madde kullanımı var mı? Alkol kullanımı var mı? Kişinin bilinci yerinde mi? Bunların ayrımı için otopside saptanan hem klinik bulgular, hem de laboratuvar bulguları bizim için çok değerli. Buradan yola çıkarak bu kişinin intihar mı ettiği, cinayet mi, kaza mı? olduğu ayrımı söz konusu olabilir. Bu nu yaptığımız zaman da toplumun kafasındaki karışıklıklar ortadan kalkar. Çünkü ortada bir dedikodu mekanizması yürüyor. Bu olay, 'intihar mı, cinayet mi, örtbas mı edilmek isteniyor, üzeri kapatılmak mı isteniyor?' gibi kuşkular var. Bunu önlemenin tek yolu gerçek delillerin ortaya konulması ve bu işin uzmanlarının irdelemesi ve değerlendirmesi gerekir ki gerçeklik ortaya çıksın. Biz daha önce de Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak Şule Çet davasında da benzer bir olguya müdahil olmuştuk. Oradaki yaklaşımlardan yola çıkarak bu olguda da mutlaka olay yeri incelemesi, görüntüler, otopsi incelemesi, bütün olarak sanık ifadeleri, tanık ifadeleri, apartmanın geçtiği her yerdeki komşuların ifadeleri alınıp değerlendirilmelidir. Tüm dosya birlikte değerlendirildikten sonra kamuoyuna açıkma yapılırsa bu olay intihar mı, cinayet mi, kaza mı ortaya çıkar. Onun için otopsi raporunun bir an önce kamuoyu ile paylaşılıp, uzmanlar tarafından değerlendirilerek, kafa karışıklıkların giderilmesi gerekir."

Prof. Dr. Halis Tokgöz, Duygu Delen'in tutuklanan erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın 17 yaşında, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanarak kaldırımda duran bir kişiye çarpıp, ölümüne neden olduğunu anlatarak, "Bu olaydaki erkek kişinin geçmişine baktığımızda, 17 yaşındayken alkollü araç kullanması sonucu bir kişinin ölümüne sebebiyet verdiğini biliyoruz. Buradan, bu olayla direk bağlantı kuramamakla birlikte, infaz yasası ile kişilerin cezalandırma sistemini tekrar gözden geçirmek gerektiğini düşünüyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Prof. Dr. Tokgöz ile röp-Olaya ilişkin arşiv görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA-DHA

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Erdoğan'ın görüntü konuştuğu down sendromlu Abdulsamet, o anları anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rize ziyareti sırasında görüntülü konuşma yaptığı down sendromlu Bursalı Abdulsamet Yılmaz (26), sürpriz telefon görüşmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi. Erdoğan'a asker selamıyla teşekkür eden Abdulsamet, "Cumhurbaşkanını görürsem direkt sarılacağım" dedi.

Bursa'da, otomotiv yedek parçası üreten fabrikada çalışan 3 çocuk babası Bahri Yılmaz'ın (52) en büyük oğlu Abdulsamet Yılmaz, down sendromlu olarak dünyaya geldi. Babasıyla birlikte fabrikada çalışan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek istedi. Abdulsamet'in hayali, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazar günü Rize'deki ziyareti sırasında gerçek oldu. Erdoğan, Abdulsamet'i cep telefonuyla görüntülü arayarak bir süre sohbet etti. O anları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaştı. Altun paylaşımına, 'Milletini kayıtsız seveni, millet de olduğu gibi sever. Down sendromlu bir kardeşimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın samimi görüntülü sohbeti' notunu düştü.

'SEVİNÇTEN PERVANE GİBİ HAVAYA UÇTUK'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü için mutlu olduğunu ifade eden Abdulsamet Yılmaz, "Mutluluktan havaya uçtum. Reisin kendisiyle konuştum. 'Sana ben ölürüm, sen benim her şeyimsin' dedim. Deliler gibi, hastayım kendisine. Ailecek çok mutlu olduk. Hepsi sevinçten pervane gibi havaya uçtu. Cumhurbaşkanını görürsem direkt sarılacağım" dedi.

UMREDE ERDOĞAN'A 15 GÜN BOYUNCA DUA ETTİ

Oğlunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini, kendisiyle yüz yüze de görüşmek istediğini söyleyen baba Bahri Yılmaz, "Ben çok sevindim. Abdulsamet evde yalnızdı. Onu çok sevdiğini söylemiş, çok sevinmişti. 2016 yılında umreye gittiğimizde 15 gün boyunca Recep Tayyip Erdoğan'a dua etti. Oğlumun Cumhurbaşkanıyla görüşmesi beni de sevindirdi. Bana da sürekli Cumhurbaşkanına gitmek istediğini söylüyordu. Tam da onun üzerine denk geldi. Çevremizdeki insanlar da bu duruma çok sevindi. Fırsat bulabilirsek gidip yüz yüze de görüşmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.