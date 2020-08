Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Bakan Varank, yeni Hyundai i20'nin seri üretim törenine katıldı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Hyundai fabrikasında yeni i20 modelinin seri üretime başlanması törenine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde faaliyet gösteren Hyundai Assan fabrikasında Hyundai i20 Seri Üretim Töreni'ne katıldı. Bakan Varank, "Temmuz ayında bin 200 yatırım teşvik belgesi düzenleyerek, teşvik tarihimizde yeni bir zirveye ulaştık. Böylece yılın ilk 6 ayında 108 milyar liralık sabit yatırımı teşvik ederek, 163 bine yakın vatandaşımıza yeni iş imkanları oluşmasının önünü açtık" dedi.

Törende Bakan Varank'a, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hong-Gi Choi, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile birlikte Hyundai yetkilileri ve davetliler eşlik etti. Hyundai tarafından geliştirilen yeni i20 modelinin seri üretime geçirilmesinin kutlandığı törende, koronavirüs pandemisi sırasında yeni i20 modelinin geliştirilme sürecinin sekteye uğramasına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın destekleri ile seri üretime tahmin edilenden erken başlandığı vurgulandı."27 AYLIK SIKI ÇALIŞMA VE 194 MİLYON DOLARLIK BİR YATIRIM"Türkiye'de üretilen araçların dünyada üretilen tüm i20 modellerinin yaklaşık yüzde 50'si olacağını söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Güney Kore ile kadim dostluğumuz, kan kardeşliğimiz var. Aramızdaki coğrafi mesafeyi ortadan kaldıran, sarsılmaz insani bağlarımız var. Ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığı, işte bunun gibi yatırımlar sayesinde, daha güçlü ekonomik ortaklıklara da dönüştürüyoruz. İçinde bulunduğumuz bu tesis, Hyundai'nin Güney Kore dışında, denizaşırı ülkelerde kurduğu ilk fabrika olma özelliğini taşıyor. Yıllık 240 bin adet üretim kapasitesi ve 1.7 milyar dolarlık ihracat hacmiyle Hyundai Assan ülkemizdeki ihracatçılar arasında ilk 5'te yer alıyor. Birazdan açacağımız üretim hattı; 27 aylık sıkı çalışmanın ve 194 milyon dolarlık bir yatırımın ürünü. Burada yaklaşık yıllık 85 bin adet İ20 üretilecek. Böylece tek başına bu fabrika, dünyadaki İ20 üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacak. Bu üretimin yüzde 90'ı da ihraç edilecek. Burada üretilen i20 otomobillerinin yerlilik oranı yüzde 60'ın üzerinde, elbette bu oran zamanla daha da artacak. Otomotiv sektörü, işte tam da bu yüzden çok önemli, bu yüzden ülkemiz sanayisinin lokomotifi. Sektör sadece kendisi için değil, sanayinin diğer alanları için de gelişim ve ilerleme açısından bir fırsat sunuyor. Tedarikçileri besliyor, büyütüyor. Yeni oyuncuları ekosisteme dahil olmasını sağlıyor" dedi."ARTIŞ HIZININ DEVAM EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"Otomotiv sektörünün ihracatta önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Bakan Varank, "Geçtiğimiz senenin ihracat şampiyonu, 31 milyar doların üzerinde bir rakamla yine otomotiv sektörü oldu. 5 kıtada 200'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. 200 binin üzerinde çalışan bu sektörden ekmek yiyor. Gerçekten muazzam bir üretim ve inovasyon ekosisteminden bahsediyoruz. Maalesef sektör, pandemiyle birlikte Haziran ayı içerisinde küresel ölçekte ciddi kayıplar verdi. Avrupa Birliği başta olmak üzere neredeyse tüm pazarlarda üretim kayıpları yaşandı. Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya'da yüzde 40 ila yüzde 85'e varan otomotiv sektöründe üretim düşüşleri oldu. Haziran'dan itibaren, dış pazarlar yeniden normale dönmeye başladı. Hem üretim hem de ihracatta aydan aya artışları net bir şekilde görebiliyoruz. Elimizdeki en güncel veri Temmuz ayı ihracat rakamı. Temmuz'da yapılan 2.2 milyar dolarlık ihracat, pandemi öncesi dönemin performansına otomotiv sektöründe ihracatta yaklaşıldığını gösteriyor. Yılın geri kalanında artışın hızının devam edeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu."163 BİNE YAKIN VATANDAŞIMIZA YENİ İŞ İMKANLARI OLUŞMASININ ÖNÜNÜ AÇTIK"Pandemi sürecinde ekonomik sürdürülebilirlik noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde önemli adımlar atıldığını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Biliyorsunuz salgın boyunca sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dinamik bir süreç yönettik. Paniğe kapılmadan ama geç de kalmadan her adımımızı planladık. Ekonomik sürdürülebilirlik noktasında istihdam, finansman ve sosyal yardım alanlarında kritik adımları hayata geçirdik. Elbette otomotiv ve ana tedarik sanayii de sunduğumuz desteklerden en iyi şekilde faydalandı. Sektörün toparlanmasında, dış talepteki iyileşmenin yanında bu desteklerin de yadsınamaz katkıları oldu. Uyguladığımız politikalar sayesinde, büyümeye ilişkin öncü veriler ve ekonomik güven göstergeleri güçlü bir seyre sahip. Sanayi üretimi, aylık bazda Mayıs'ta ve Haziran'da çift haneli bir büyüme rakamlarına ulaştı. İmalat sanayinde siparişler, kapasite kullanım oranları ve yatırım harcamaları artmaya devam ediyor. Yatırımlardaki canlılığı teşvik verilerinden de teyit edebiliyoruz. Temmuz ayında bin 200 yatırım teşvik belgesi düzenleyerek, teşvik tarihimizde yeni bir zirveye ulaştık. Böylece yılın ilk 6 ayında 108 milyar liralık sabit yatırımı teşvik ederek, 163 bine yakın vatandaşımıza yeni iş imkanları oluşmasının önünü açtık. Yatırım talebi, geçen senenin aynı dönemine göre, hem de salgın koşullarına rağmen, yüzde 28 daha fazla gerçekleşti. Ertelenmiş tüketimin, sabit yatırımlara yönelmesi elbette çok sevindirici bir gelişme. Temel hedefimiz bu eğilimi istikrarlı ve sürekli bir zemine oturtmak, kalıcılığını sağlamak. Biraz önce ekonomik güven endeksi verileri açıklandı. Burada da olumlu trendin, pozitif trendin devam ettiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla vatandaşımızın önümüzdeki dönemden beklentilerinin pandemi dönemine göre daha olumlu olduğu sonucuna ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı."TOGG'UN TEDARİKÇİLERİ ARASINDA ÇOK PARLAK GİRİŞİMLER VAR"Geçtiğimiz Temmuz ayında Gemlik'te fabrikasının temelleri atılan Türkiye'nin otomobilinden de bahseden Bakan Varank, "Tabi konu otomotiv olunca, Türkiye'nin Otomobiline de değinmeden geçmek olmaz. Biliyorsunuz 18 Temmuz'da Gemlik'te fabrikamızın temellerini attık. Tedarikçi seçimlerinin büyük bölümü tamamlanmış durumda. Tam da bu noktada dikkatinizi çekmek istediğim bir husus bulunuyor. TOGG'un tedarikçileri arasında, daha önce hiçbir ana üreticiyle çalışmamış çok parlak girişimler, start-up'lar, filiz şirketler var. Bu firmalar yeni ve özgün işlere imza atıyor. Örneğin; otomobilimizin kamerasını, akıllı yaşam teknolojileriyle etkileşimini ve artırılmış gerçeklik teknolojisi gibi yüksek katma değerli işlerini, gencecik Türk girişimleri üstleniyor. Verdiğim şu üç örnek bile, Türkiye'nin Otomobilinin bir araba üretmenin çok daha ötesinde olduğunu ispatlıyor. İşte milli bir otomobil yapmanın kıymeti de bu noktada ortaya çıkıyor. Böylece mevcut tedarikçilerimizi güçlendirmenin yanında, keşfedilmemiş genç yetenekleri de iş planlarımıza katıyoruz. Bu kabiliyetleri küresel rekabete de hazırlıyoruz. Böylece ekosistemi, özgün bakış açısıyla ve kendi imzamızla temelden inşa ediyoruz. Bu manada sektörle ve yatırım ajansımızla sıkı işbirliği içinde hazırladığımız mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritasında kendimize somut ve iddialı hedefler koyduk. Bunların birkaçına kısaca değinmek istiyorum. Tüm modlarda üretilen araçlarda; yani otomobilden lokomotife, ticari araçlardan gemilere kadar yerlilik oranlarını en az yüzde 75'e çıkaracağız. 2030 yılında elektrikli, bağlantılı ve otonom hafif ve ağır ticari araç üretiminde Avrupa'da lider ve dünyada ilk 5 ülke arasında olmak istiyoruz" dedi."SEKTÖRÜN GELECEĞİNİ; YAZILIM VE YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ BELİRLEYECEK"Geliştirilecek yazılımlar ile Türkiye'nin bu alanda öncü olmasını hedeflediklerini söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Batarya modül, paket ve hücre yatırımlarıyla, ülkemizi Batarya Üretim Merkezi yapmak istiyoruz. Alt teknolojilerin üretilmesi de üzerinde hassasiyetle durduğumuz konulardan bir tanesi. Bu manada; elektrik-elektronik sektörlerinde üretim yapan yetkin şirketlerimizin, otomotiv sektörüne üretim yapmaları hususunda görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu sektörü yakından destekleyeceğiz. Elektrik motoru, inverter, yerleşik şarj cihazları, termal yönetimi ve kompresör gibi kritik bileşenlerde üretim yapan bir ekosistemi oluşturmanın derdindeyiz. Sektörün geleceğini; yazılım ve yapay zeka teknolojileri belirleyecek. Türkiye bu fırsat penceresinden en iyi şekilde faydalanabilecek entelektüel sermayeye fazlasıyla sahip. Siber güvenlik, sürüş güvenliği ve sürücü davranışlarının modellenmesi yazılımları başta olmak üzere, bağlantılı ve otonom araç yazılımları geliştirip, bunların ihracatını yapan ilk 10 ülke arasına girmek istiyoruz. Yakın zamanda yol haritamızı kamuoyuyla paylaşacak, Türkiye'yi geleceğe hazırlayacak bu planı uygulamaya başlayacağız. Elbette bu gelişmelerden Türkiye'de yerleşik tüm markalar faydalanabilecek. Türkiye'de üretim yapmak bütün markaları global pazarlarda çok daha rekabetçi hale getirecek" şeklinde konuştu."YILDA 100 BİN ADET ÜRETECEĞİZ"Yeni i20 modelinden yılda 100 bin adet üretileceğini söyleyen Hyundai HAOS CEO'su Ick Kyun Oh, "Hyundai Motor Company'in globalleşme çalışmalarının ilk adımı olarak 1997 yılında kurulan Hyundai Assan Türkiye fabrikası, 23 yıldır Türkiye'nin ekonomisiyle birlikte büyümeye devam etmektedir. Fabrikamızda A ve B segmentinde i10 ve i20 modellerimizi üretiyoruz. Bugüne kadar Türkiye iç pazarı ile Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine ihraç edilmek üzere 2 milyondan fazla araç ürettik. Tamı tamına 2 yıl 3 aydır durmadan çalıştığımız yeni i20'nin geliştirme sürecini başarıyla tamamlayıp seri üretim kutlama töreninde sizlerle bir arada olduğum için çok mutluyum. Yeni i20 modelimizden yılda 100 bin adet üreteceğiz. Yenilikçi bir tasarıma ve en yüksek seviyede kaliteye sahip olan bir otomobil olarak dünyanın her yerine Türkiye'den ihraç edeceğiz. Böylece Türk ekonomisine ve ihracat gelirine katkıda bulunacağız" dedi."KORE-TÜRKİYE ARASINDAKİ EKONOMİK İŞBİRLİĞİNİN GELİŞMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM"Hyundai'nin ilk yurtdışı fabrikasını Türkiye'de kurduğuna dikkat çeken Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hong-gi Choi, "Yeni i20 üretim hattının kurulmaya başlandığı geçen Mart ayında Covid-19 salgını gündemimize oturmuştu. Pandemiden dolayı yurtdışından yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'ye girişi tamamen yasaklandığı dönemde, Koreli mühendislerin girişine özel izin tanıyan Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere tüm ilgili kişilere teşekkürlerimi borç bilirim. Dünya'nın ilk 5 otomobil üreticisinden biri olan Hyundai, ilk yurtdışı fabrikasını burada, Türkiye'de kurarak, tüm üretiminin yüzde 90'dan fazlasını Avrupa pazarına ihraç etmektedir. Hyundai İzmit fabrikası, Kore ve Türkiye'de istihdam yaratması ve ihracatına katkıda bulunmasından çok büyük gurur duymaktayız. Yeni i20 modelinin üretimi ile birlikte Hyundai fabrikasının bir adım daha ilerlemesini ve Kore-Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğinin de gelişmesini temenni ediyorum.ö şeklinde konuştu.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuşmasının ardından banttan ilk çıkan yeni i20 modelinin kaputuna imza attı. Bakan Varank, daha sonra araç ile fabrika sahasından test sürüşü yaptı.

5 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDICeyhan'da akıl almaz cinayet: 2 kişiyi otomobilde, bir kişiyi acil önündeki ambulansta öldürüldü (2)

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 3 kişinin öldüğü cinayetle ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı. Böylece olayla ilgili gözaltı sayısı 7'ye yükseldi. Şüphelilerin üzerinden, olaylarda kullanıldığı düşünülen 2 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

Hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletteki çift öldü, kızları ağır yaralı

Bursa'da hafriyat kamyonunun çarptığı motosiklet devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü İbrahim Yılmaz (38) ile arkasındaki eşi Saniye Yılmaz (37) hayatını kaybetti, ağır yaralı kızları Saliha Yılmaz (9) hastanede tedaviye alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 10.30 sıralarında Bursa-Ankara yolu üzerinde, Kültürpark Metro İstasyonu'nun yanında meydana geldi. Bursa merkez istikametine doğru seyir halinde olan Abdulaziz A. (33) yönetimindeki 16 UAU 87 plakalı hafriyat kamyonu, aynı yönden giden İbrahim Yılmaz yönetimindeki 16 ACE 003 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmayla kamyonun altında kalan sürücü İbrahim Yılmaz ile arkasındaki eşi Saniye Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti, kızları Saliha ise ağır yaralandı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜKalbi durduğu öğrenilen Saliha Yılmaz, 122 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekibi tarafından hastaneye götürülürken, kalp masajı ile hayata döndürüldü. Yılmaz'ın, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatan polis, kaza yerindeki güvenlik kameralarını inceledi.'ÇARPMAYI HİSSETMEDİM'Görüntülerden, hafriyat kamyonu şoförünün kaza sonrası yoluna devam ettiğini belirleyen ekipler, aracı yaklaşık 7 kilometre ilerde durdurdu. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Abdulaziz A., emniyete götürüldü. Sürücünün emniyette verdiği ifadesinde, çarpmayı hissetmediğini söylediği öğrenildi. Polis ekiplerinin olay ile ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Çanakkale, kapya biber üretiminde Türkiye'de ilk sırada

ÇANAKKALE, 66 bin dönüm arazide, yıllık 235 bin ton 'kapya biber' üretimiyle Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl Türkiye'de 1 milyon 234 bin ton salçalık biber üretilirken, bunun 235 bin tonu Çanakkale topraklarında yetiştirildi. Bu üretim miktarıyla Çanakkale, Türkiye'deki kapya biber ihtiyacının yüzde 19'unu karşıladı. Toptancıların tarladan kilosunu 3 liradan satın aldığı kapya biber, üreticisinin de yüzünü güldürüyor. Çıplak köyünde 20 dönüm tarlasından, yıl içinde yaklaşık 140 ton kapya biber hasat etmeyi hedefleyen muhtar Ufuk Göçoğlu, verimden ve fiyatlardan memnun olduklarını söyledi.Çanakkale; iklimi, coğrafi konumu, ekolojisi, denizi kucaklayan bereketli toprakları, 115 farklı ürünün üretilebildiği ve bu ürünlerden 45 tanesinin de üretim miktarı bakımından ülke üretiminde ilk 10 sırada yer aldığı Türkiye tarım ve hayvancılığının lokomotif şehirlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Salçadan sosa, közlemeden kurutmaya, toz ve pul biberden baharat yapımına, hatta turşuya varana kadar birçok alanda kullanılan, giderek kullanım alanı artan, tarıma dayalı sanayinin ve hazır gıdaların vazgeçilmez hammaddesi olan kapya biber (salçalık biber); Çanakkale bitkisel üretiminin baş aktörlerinden. 2019 yılı TÜİK verilerine göre, ülkemizde üretilen kapya biberin yüzde 19'unun üretildiği Çanakkale, üretim miktarı bakımından Türkiye'de birinci sırada yer alıyor. Yine 2019 yılı TÜİK verilerine göre, ülkemizde 1 milyon 234 bin ton salçalık biber üretilirken, bunun 235 bin tonunu tek başına Çanakkale'deki üreticiler yetiştirdi. Çanakkale 2019 yılı bitkisel üretim gelirleri 5 milyar 250 milyon TL olarak gerçekleşirken, 470 milyon TL'si salçalık, yani kapya biberden elde edildi.ÇANAKKALE'DEKİ ÜRETİMİN YÜZDE 62'Sİ YENİCE İLÇESİNDEÇanakkale'de 66 bin 277 dekar alanda, yılda 235 bin ton kapya biber üretimi yapılıyor. 2019 yılı TÜİK verisine göre en fazla üretim yüzde 62 ile Yenice ilçesinde gerçekleşiyor. Merkez ilçede ise yüzde 4'ük kısmı üretiliyor ancak her geçen gün ekim alanı da artıyor. Eski adıyla Batak Ovası olan Kumkale Ovası içerisinde yer alan Çanakkale merkezine bağlı Çıplak köyünde bu yıl yaklaşık 200 dekarlık bir alanda kapya biber üretilirken, Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin devreye girmesiyle, bu ürüne yoğun miktarda bir talep olması ve üretim miktarının da 350-400 bin ton yükselmesi bekleniyor. ÜRETİCİ VERİMDEN DE FİYATTAN DA MEMNUNÇıplak köyü mutarı olan ve aynı zamanda tarım yapan Ufuk Göçoğlu, Çanakkale'nin kapya biber üretiminde Türkiye birincisi olduğunu söyledi. Kumkale Ovası'nda 3 bin dönüm, kendi köylerinde ise 200 dönüm arazide kapya biberi yetiştirildiğini belirten Göçoğlu, "Benim de 20 dönüm tarlamda kapya biber dikili. 15 Mayıs'ta dikimlerimizi yaptık. Sonrasında bakımlarına ve sulamalarına devam ettik. Şimdi de hasadına başladık. Yaklaşık olarak 140 ton ürün almayı hedefliyorum. Şu anda ihracat yok ve ürünümüzü iç pazarda toptan kilosu 3 liradan satıyoruz. Çiftçi olarak fiyatlardan memnunuz" dedi.

Savaş mağduru Suriyeli kadınlar, atıklardan hediyelik eşya üretiyor

SURİYE'deki iç savaşta ailelerini kaybeden kadınlar, sığındıkları Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, atık karton, plastik maddelerle biblo ve benzeri süs eşyası yaparak hayata tutunuyor.Suriye'deki iç savaş nedeniyle 7 yıl önce Reyhanlı'ya yerleşen hemşire Firas El Hüseyin (40), ilçede mesleğini yapamayınca hobi olarak, atık karton ve plastiklerden, alçı ve boya kullanarak çeşitli hediyelik eşyalar yapmaya başladı. Bu işi ticarete dönüştüren El Hüseyin, iç savaş sırasında eşlerini ya da anne-babalarını kaybeden 8 kadına da destek olmak için onlara bu sanatı öğretti. Evinin bir bölümünde kurduğu atölyesinde kadınlarla çalışan El Hüseyin, hem çok miktarda atığın geri dönüşümüne hem de kadınların ekonomisine katkı sağladı.Kadınlara verdiği destek nedeniyle memnun olduğunu belirten El Hüseyin, 8 kadının gelir sahibi olduğunu kaydetti. Hüseyin, "Dul ve yetim kadınlar, kira, geçim gibi ekonomik sıkıntı çekiyorlar. Onlara destek olmak için elimden geleni yapıyorum. Birbirinden güzel hediyelik eşyalar ortaya çıkıyor. Eşyaları satın alacak ve kadınlara yardımcı olacak hayırseverlerin desteğini bekliyoruzö dedi.BİRBİRİNDEN GÜZEL EŞYALAR YAPIYORUZ

47 yaşındaki Fadya El Kasem ise Suriye'deki iç savaşta eşinin Esad rejimi saldırılarında öldürüldüğünü, birkaç yıl önce İdlib'e bağlı Serakep bölgesinden Reyhanlı'ya geldiğini belirterek, "İç savaş bizleri çok olumsuz etkiledi. Firas El Hüseyin bize destek oldu ve bu sanatı öğrendik. Şimdi topladığımız atıklarla da birbirinden güzel eşyalar yapıyoruz. Onları satarak aile bütçemize katkı sağlayacağız. Desteğe ihtiyacımız var. Hayırseverlerin sesimizi duymalarını arzu ediyoruzö diye konuştu.