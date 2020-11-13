Karaman'da silah ve uyuşturucu şebekesine operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika

Karaman'da silah ve uyuşturucu şebekesine operasyon: 9 gözaltı

KARAMAN'da polis tarafından silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan, aralarında şebekenin lideri olduğu belirtilen Kemal K. ve Mehmet B.'nin de bulunduğu 1'i kadın 9 kişi adliyeye sevk edildi. Kemal K. ve Mehmet B., 5 Ekim günü müşteri olarak gittikleri bir çiçekçide uğradıkları silahlı saldırıda yaralanmış ve saldırı anı da güvenlik kamerasına yansımıştı. Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, kentte silah ve uyuşturucu ticari yaptığı öne sürülen bir şebekenin olduğu bilgisini alması üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından şebeke üyelerinin kimliklerini belirleyen polis, 11 Kasım günü sabah saatlerinde daha önceden belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şebekenin lideri olduğu öne sürülen Kemal K, Mehmet B. ile Erdinç D., Feride K., Emre S., Muhammet Ali S., Ahmet Utku A., Ertuğrul K. ve Hasan B. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise çok sayıda tabanca, tüfek bunlara ait mermi ve yedek parçanın yanı sıra çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Şüpheliler 3 gün süren sorgulamanın ardındın bugün adliyeye sevk edildi. Şebekenin lideri olduğu belirtilen Kemal K. ve Mehmet B.'nin de bulunduğu 1'i kadın 9 kişi adliyeye sevk edildi. Kemal K. ve Mehmet B., 5 Ekim günü müşteri olarak gittikleri bir çiçekçide uğradıkları silahlı saldırıda yaralanmış ve saldırı anı da güvenlik kamerasına yansımıştı.