Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasında balık yakalamaya çıktı, polise yakalandı

ÇANAKKALE'de oltasını alarak kordon boyuna balık tutmaya gelen Hasan Zeybek hakkında polis tarafından sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle tutanak tutuldu. Zeybek, kısıtlamanın akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasında olduğunu sanarak balık tutmaya geldiğini söyledi.

Türkiye genelinde Cuma akşamı saat 21.00'de başlayıp Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında Çanakkale'de ilginç görüntüler ortaya çıktı. Güzel bir havanın hakim olduğu kentte Hasan Zeybek isimli vatandaş sabah saatlerinde oltasını alarak bisikletiyle kordon boyana balık tutmaya geldi. Vatandaşların, kordonboyunda balık tutan vatandaşlar olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Denize oltasını atan ancak balık yakalayamayan Hasan Zeybek, polislere yakalanmaktan kurtulamadı. Polisin uyarısıyla oltasını toplayan Hasan Zeybek hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için tutanak tutuldu. Sokağa çıkma kısıtlamasının akşam 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında olduğunu sanarak balık tutmaya geldiğini ifade eden Hasan Zeybek, polis ekipleri tarafından, haftasonu uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması ve hangi koşullarda sokağa çıkabileceği konusunda bilgilendirildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tutanak tutulan ve ceza kesileceğini öğrenen Hasan Zeybek, "Ben haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu bilmiyordum. Sabah saat 05.00'de kalkıyor diye biliyordum. Haftasonu hep yasakmış. Bilsem çıkar mıydım ben dışarıya? Daha 10 dakika oldu balık tutmaya geleli, hemen polisler geldi. Balık da tutamadım. Kaç para yazdılar bilmiyorum. Ödemem valla. Atsınlar beni içeri. Emekli adamım ben" dedi.