Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ - 9
14.12.2020 12:08
Gelen son dakika haberlerine göre KAYIP 2 KİŞİDEN BİRİNİN CESEDİ BULUNDUİzmir'de sele kapılan araçtaki 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (2)İzmir'de Menderes ilçesinde, dere yatağından geçerken sel sularına kapılan hafif ticari araçtaki kayıp 2 kişiden 1'inin cesedine saat 11.30 sıralarında ulaşıldı.
KAYIP 2 KİŞİDEN BİRİNİN CESEDİ BULUNDU
İzmir'de sele kapılan araçtaki 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (2)
İzmir'de Menderes ilçesinde, dere yatağından geçerken sel sularına kapılan hafif ticari araçtaki kayıp 2 kişiden 1'inin cesedine saat 11.30 sıralarında ulaşıldı. Kayboldukları yerin 5 kilometre ilerisinde suyun yüzeninde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz polisi tarafından bulunan ceset kıyıya çıkartıldı.
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