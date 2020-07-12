Son dakika haber: DHA YURT DÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Son dakika haber: DHA YURT DÜLTENİ - 11

Gelen son dakika haberlerine göre Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili çalışmada 15'inci gün (4)ÖLÜ SAYISI 25 OLDUVan Gölü'nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan ve 5 gün önce yeri tespit edilen teknede, bugün de Milli Savunma Bakanlığı'ndan su altı ekibi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri ve...

Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili çalışmada 15'inci gün (4)

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ÖLÜ SAYISI 25 OLDU

Van Gölü'nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan ve 5 gün önce yeri tespit edilen teknede, bugün de Milli Savunma Bakanlığı'ndan su altı ekibi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Asayiş Bot Timi tarafından çalışmalar sürdürülüyor. ROV cihazıyla 2 yabancı uyruklunun daha cansız bedeni çıkarıldı. Faciada ölenlerin sayısı, 25'e yükseldi. Botla Çarpanak Adası'na getirilen cesetler, cenaze aracıyla otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)

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Diyarbakır'da 32 dairelik apartman karantinaya alındı

DİYARBAKIR'da, 5 kişilik ailede koronavirüs tespit edildi. Ailenin oturduğu 7 katlı 32 daireli apartman, karantina alındı.

Merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki 453'üncü Sokak'ta bulunan Dilan Apartmanı'nda oturan 2'si yetişkin 5 kişilik aile, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan testte aile üyelerinin tümünde koronavirüs tespit edilerek, tedaviye alındı.

Apartman sakinlerinden koronavirüs tespit edilmesiyle Dilan Apartmanı karantina alındı. Apartmanın giriş ve çıkışları, polis tarafından kapatılırken, apartmanda oturanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 17:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: DHA YURT DÜLTENİ - 11 - Son Dakika
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22:19
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22:17
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22:14
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
22:09
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21:01
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