AYDIN Didim Belediye Başkanı'na tecavüz suçlamasında müfettişler incelemesini tamamladı - Son Dakika

Didim Belediye Başkanı'na tecavüz suçlamasında müfettişler incelemesini tamamladı (3)

EK İFADEYE ÇAĞRILDI

Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabey ile başkan yardımcısı Ö.G., meclis üyeleri A.Ç. ve Ö.Ç. tarafından cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla bu sabah savcılığa suç duyurusunda bulunan S.T., ek ifadeye çağrıldı. Adliyeye geri gelen S.T.'ye savcı, sosyal medyadaki görüntüler ve daha öncek ifadesinde gittiğini anlattığı çiftlik ile ilgili sorular yöneltti.

Ek ifade işleminin ardından adliyeden ayrılan S.T. açıklama yapmazkan, avukatı Murat Sultansu, "Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı, ek ifade verilmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine biz de ifademizi verdik. Videodaki görüntülerin dışında çok fazla ayrıntı var. Biz de ifademizi vererek, Cumhuriyet savcısına yardımcı olduk" dedi.