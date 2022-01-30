Üye Girişi
Son dakika haber! Didim'de genç kız evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haber! Didim'de genç kız evinde ölü bulundu

30.01.2022 22:10
Son dakika haber! Didim'de genç kız evinde ölü bulundu

Son dakika haberlerine göre Aydın'ın Didim ilçesinde genç kız evinde tüfekle vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Aydın'ın Didim ilçesinde genç kız evinde tüfekle vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olay, Altınkum Mahallesi Kardeşkent Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasıyla birlikte yaşayan 22 yaşındaki Simay Solak odasında tüfekle vurulmuş halde bulundu. Aile yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Solak'ın hayatını kaybettiğini belirdi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili polis ekiplerinin gerekli olay yeri çalışmasının ardından Solak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Genç kızın girdiği bunalım sonucu hayatına son verdiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

YORUMLAR
500

Altınkum, Polis, Aydın, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Didim'de genç kız evinde ölü bulundu - Son Dakika


Tadilat yaparken 4'üncü kattan düşen adam yaşamını yitirdi! O anlar kamerada Tadilat yaparken 4'üncü kattan düşen adam yaşamını yitirdi! O anlar kamerada         
21:58
Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler         
21:55
Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası         
21:39
Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı         
20:35
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine sert eleştiri: Başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine sert eleştiri: Başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik         
18:40
Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi! Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi!         
14:44
45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu! 45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu!         
14:20
Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş         
12:27
Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme         
11:02
Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama         
10:37
Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz         
08:35
Dereli'ye yapılan konutlar riskli dere yatağına mı inşa edildi? TOKİ'den iddialara cevap Dereli'ye yapılan konutlar riskli dere yatağına mı inşa edildi? TOKİ'den iddialara cevap         
22:04
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e bir şeyler oldu! Swensea'yi de mağlup ettiler Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e bir şeyler oldu! Swensea'yi de mağlup ettiler         
20:36
Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde         
19:18
Acun Ilıcalı'dan Türk bayrağı talimatı! Hull City'nin paylaşımı Türkiye'den beğeni topladı Acun Ilıcalı'dan Türk bayrağı talimatı! Hull City'nin paylaşımı Türkiye'den beğeni topladı         
18:29
Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu         
17:57
Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor         
17:12

Son Dakika Haberleri
21:57 Tadilat yaparken 4'üncü kattan düşen adam yaşamını yitirdi! O anlar kamerada
21:57 Galatasaray çıldırdı! Gomis'ten sonra taraftarı mest edecek bir yıldız daha Aslan oldu
21:56 Kemal Kılıçdaroğlu söz verdiği videoyu yayınladı: Elimde bir rapor var, bu rapor dünyada bir ilk
21:54 Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler
21:54 Cani adam, kendisini aldattığını iddia ettiği eski eşinin parmaklarını kesti
21:53 3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı!
20:52 Ali Babacan at üstünde akaryakıt fiyatlarını eleştirdi, Aile Bakanı Yanık'tan yanıt gecikmedi
20:46 Mostafa Mohamed, Galatasaray'a dönemiyor! Mısır, Afrika Kupası'nda finale bir adım daha yaklaştı
20:35 Beijing Kış Olimpiyatları'na robot garsonlar ve şefler damga vurdu
20:35 Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2022 22:26:23. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Didim'de genç kız evinde ölü bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement