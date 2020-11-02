Son dakika haber! Didim'de sahte içki operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber! Didim'de sahte içki operasyonu
02.11.2020 12:19
Son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Didim ilçesinde bir işyerinde yapılan aramada 260 litre etil alkol ele geçirildi.
Aydın'ın Didim ilçesinde bir işyerinde yapılan aramada 260 litre etil alkol ele geçirildi.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir işyerinde etil alkol satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında A.Ü. isimli şahıs işyerinden aldığı 10 litre etil alkol ile yakalanırken, işyerinde yapılan aramada ise 50 adet 5 litrelik olmak üzere toplam 250 litre etil alkol ele geçirildi. Arama sonrasında işyerindeki T.O.'ya kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında işlem yapılırken, etil alkol ile yakalanan A.Ü. isimli şahıs ise ifadesi alınarak serbest bırakıldı. - AYDIN
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