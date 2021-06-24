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Son dakika haber: Didim'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber: Didim'de uyuşturucu operasyonu

24.06.2021 11:46
Son dakika haber: Didim'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlar sonucunda iki kişi tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlar sonucunda iki kişi tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kom Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine önlenmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Çalışmalar kapsamında U.B. isimli şahsa 3 ara yakalama yapılırken, ara yakalamalarda, 0.21 gram metamfetamin, 5.19 gram esrar, 18.10 gram sentetik kannobinoid maddesi ele geçirilerek, 4 şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmaktan işlem yapıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Didim ve Manisa ilinde U.B., H.Y. ve G.S. isimli şahısların suç ve suç unsurları ile birlikte yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, U.B.' nin Didim ilçesindeki ikametinde yapılan aramada, 10.39 gram esrar maddesi, 1 adet tek kırma av tüfeği, 7 adet av tüfeği kartuşu, 6 adet 7.65 tabanca mermisi, 2 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilerek U.B. isimli şahıs yakalandı. H.Y. isimli şahsın Didim ilçesindeki ikametinde yapılan aramada ise 0.30 gram metamfetamin maddesi, 8 adet sarı ve 3 adet pembe renkli olmak üzere toplam 11 adet ectacy hap ele geçirilerek H.Y. isimli şahıs yakalandı. G.S. isimli şahsın Manisa ilinde yakalanamazken, U.B. ve H.Y. isimli şahıslar sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Son dakika haber: Didim'de uyuşturucu operasyonu
Son dakika haber: Didim'de uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu, Hisarcık, Aydın, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Didim'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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