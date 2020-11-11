Son dakika haber! Didim'de uyuşturucu operasyonu, 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Aydının Didim ilçesinde emniyet güçleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, göz altına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Hisar Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi alınması üzerine yapılan çalışmalarda, Ü.Ç isimli şahıs 0.37 gram metamfetamin maddesi ile yakaladı. Göz altına alınan şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Olayı derinleştiren emniyet güçleri devam eden çalışmalarda ve aramalarda, daralı 7.45 gram metamfetamin, 250 Türk Lirası, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili olarak, E.G, B.U, E.G ve A.B isimli şahıslar yakalanarak göz altına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden E.G ve A.B adlı şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken E.G ve B.U adlı şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN