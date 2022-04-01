Son dakika haber! Didim'de yaşayan Alman vatandaşı evinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Didim'de yaşayan Alman vatandaşı evinde ölü bulundu

01.04.2022 09:01
Son dakika haber! Didim'de yaşayan Alman vatandaşı evinde ölü bulundu

Gelen son dakika haberlerine göre Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Alman vatandaşı yaşadığı evde ölü bulundu.

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Alman vatandaşı yaşadığı evde ölü bulundu. Alman vatandaşın yaklaşık 5 gün önce vefat ettiği öğrenilirken, şahsın cenazesi otopsi için Adli Tıp morguna gönderilecek.

Olay, Didim Efeler Mahallesi 2253 sokak Deniz Ünal Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Didim'de yaşamaya başlayan Alman vatandaşı 70 yaşındaki F.E.A, apartmandaki bir daireyi kiraladı. Ocak ayında evine yerleşen Alman vatandaşından komşuları 5 gündür haber alamayınca durumu ev sahibine bildirdi. Ev sahibi ise çilingir yardımıyla eve girdiğinde ise Alman vatandaşın cansız bedeniyle karşılaştı. Ev sahibi durumu Emniyet güçlerine bildirirken, emniyet ve savcılık incelemesinin ardından Alman vatandaşın cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 70 yaşındaki şahsın yaklaşık 5 gün önce öldüğü tahmin edilirken, savcılık cenazeyi Adli Tıp Morguna sevk etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

YORUMLAR
500
Edirne'de sahipsiz hayvanlar için dernek ve kamu kurumlarına 6 ton mama dağıtıldı Edirne'de sahipsiz hayvanlar için dernek ve kamu kurumlarına 6 ton mama dağıtıldı Son dakika haber | Kafeteryada ölü bulunan genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı Son dakika haber | Kafeteryada ölü bulunan genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı

Adli Tıp, Otopsi, Aydın, Alman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Didim'de yaşayan Alman vatandaşı evinde ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
09:02 Zelenski hain olduğu gerekçesiyle 2 Ukraynalı generalin rütbesini söktü, isimlerini açıkladı
09:01 Adnan Oktar'ın avukatları tutuklandı: Örgütü onlar aracılığıyla yönetiyor
08:58 Ukrayna Bakanı Aleksey Reznikov, İstanbul'daki müzakereler hakkında konuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri olmaktan büyük gurur duyuyorum
08:53 İbrahim Tatlıses, CZN Burak ve Nusret'i hedef aldı: Millete çamur yediriyorlar
08:34 İstanbul'da sahtecilik operasyonu! Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli gözaltına alınanlar arasında
08:31 KDV indirimi bugün başlıyor: 81 ilde etiketler değişecek
08:24 Provokasyon: Aşırı sağcı Pegida örgütü iftar saati Hollanda'daki camilerin önünde domuz pişirecek
08:09 İnternet zammı iki ay ertelendi: Haziran'da yürürlüğe girecek!
08:03 Camdaki Kız'ın son bölümünde ne oldu? Feride, Nalan ve Hayri'yi yakaladı
07:55 Nisan ayı toz taşınımıyla geldi: İşte 1 Nisan 2022'de yurtta ve bazı kentlerimizdeki hava durumu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 09:09:43. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Didim'de yaşayan Alman vatandaşı evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement