Son dakika haber | Didim Devlet Hastanesi'ne ek bina müjdesi

Son dakika haber: TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Didim Devlet Hastanesi'ne 75 yataklı ek bina yapım işi ihale kararının onaylandığını açıkladı.

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Didim Devlet Hastanesi'ne 75 yataklı ek bina yapım işi ihale kararının onaylandığını açıkladı. Aydın'a sağlık alanda yatırım yapmaya devam edildiğini kaydeden AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, "Aydınımıza sağlık yatırımlarıyla ilgili yeni haberler vermeye devam ediyoruz. Şehir hastanemizin ardından ilçelerimizde de sağlık yatırımlarımızda hız kesmedik. Didim Devlet Hastanemizin 75 Yataklı Ek Bina Yapım İşi ihale kararı onaylandı. Önümüzdeki hafta yüklenici firma ile sözleşmenin imzalanması planlanmaktadır. Bu sürecin ardından yer teslimi yapılarak inşaatına başlanacaktır. Aydın'ımıza, Didim İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN

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