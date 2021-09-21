Son dakika haber... "Dijital çözümleri operasyonlarının kalbine yerleştiren şirketler rekabet üstünlüğü elde ediyor"

Dijital dönüşüme yatırım yapan şirketlerin, yeteneklerini etkin kullanarak rekabet üstünlüğü elde ettiklerini söyleyen Univera Genel Müdürü Merthan Kaleli, "Pandemiyle hızlanan dijital dönüşüm, şirketlerin iş süreçlerini de kökten değiştiriyor" dedi.

Univera Genel Müdürü Merthan Kaleli, "Yeni Dijital Avantaj: Pandemi Sonrası Dönem İçin Yeniden Düşünme Stratejisi" başlıklı araştırma, yeni nesil teknoloji ve çözümleri iş operasyonlarının merkezine koyan şirketlerin, gelecekte daha başarılı olacağını doğruluyor. Araştırmayı incelediklerinde dijitale yatırım gerçekleştirenlerin yüzde 51'i rekabet üstünlüğü amaçlıyor. Panorama ürünümüzün 8. versiyonunu (P8) yeni teknolojiler ile geliştirdik. 5. kez dünyanın en iyileri arasında listelenen P8, en yeni teknolojileri şirketlerin satış, servis ve lojistik ihtiyaçlarının kalbine yerleştirerek rekabette üstünlük kazanmalarını sağlıyor" diye konuştu.

"YENİ BAKIŞ AÇILARI KAZANDIRAN ÇÖZÜMLER FARK YARATTIRIYOR"

Merthan Kaleli sözlerine şöyle devam etti:

"Yapılan diğer bir araştırmaya göre ise pandemi öncesindeki iş modellerinin modasının geçtiğini düşünen şirketlerin yüzde 64'ü gelecek hedeflerine ulaşmak için 'dijitale yatırım'ı araç olarak görüyor. Dijital yatırımlarda yüzde 65 oranında artış yaşandığını ortaya koyan araştırma, dijital dönüşüme yeni bakış açıları kazandıran çözümlerin, şirketlere açık ara fark attırdığını da ortaya koyuyor. Şirketlerin iş süreçlerini kolaylaştırarak onları yeni bakış açılarıyla tanıştıran sistemlerin başarı çizgisinin yükseldiğinin altını çizen Univera Genel Müdürü Merthan Kaleli, "1992'den bu yana kurumsal teknoloji çözümleri üreten bir şirket olarak geliştirdiğimiz Panorama 8 platformuyla şirketlere satış, servis ve lojistik, iş süreçlerinde uçtan uca dijitalleşmesini sağlıyoruz. Yeni versiyonla şirketlerin iş süreçlerine hız ve verimlilik kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

ŞİRKETLERE HIZLI VE DOĞRU STRATEJİK KARARLAR ALDIRIYOR

P8'in tele satış fonksiyonları ve saha süreçlerinin merkez ofis tarafından takibi gibi öne çıkan özellikleriyle 16 ülkede aktif olarak kullanıldığına dikkat çeken Kaleli, "P8, bağımsız araştırma ve danışmanlık kuruluşu POI (Promotion Optimization Institute) tarafından hazırlanan 2021 Retail Sales Execution raporunda 5. kez yer alarak başarısını bir kez daha kanıtladı. Uluslararası arenada en iyiler arasında yer alan P8'in saha verilerinin anlık olarak görüntülenmesi ve analiz edilmesini sağlayan güçlü yönleri ile şirketlerin hızlı ve doğru stratejik kararlar alınmasını destekliyoruz" dedi.

SATIŞ GÜCÜ YÖNETİMİNDE ÜSTÜNLÜK SAĞLIYOR

P8'in yeni fonksiyonlarıyla şirketlerin dönüşüm yolculuğunda yüklerini hafiflettiklerine değinen Univera Genel Müdürü sözlerine ekledi:

"Panorama'da sunduğumuz 6 farklı çözümle şirketlerin satış, lojistik ve servis faaliyetlerini kolaylaştırıyoruz. Tedarik, üretim, depo, lojistik, satış, iş ortağı, saha ekipleri ve servis iş ortağı yönetimi süreçleri, Panorama ile ayrı ayrı yönetebildiği gibi, uçtan uca tek bir çözümle de dijitalleştirilebiliyor"