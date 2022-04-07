Son dakika haber... Dikkat çekmek için kendine canlı bomba süsü vermiş - Son Dakika
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Son dakika haber... Dikkat çekmek için kendine canlı bomba süsü vermiş

07.04.2022 11:45
Son dakika haber... Dikkat çekmek için kendine canlı bomba süsü vermiş

Son dakika 3. sayfa haberi... Adana'da dün akşam bekçinin durdurup arama yaptığı sırada üzerinde kablo olduğu fark edilince canlı bomba zannedilen şahsın dikkat çekmek için beline sardığı kartona kablo yerleştirip bomba süsü verdiği ortaya çıktı.

Adana'da dün akşam bekçinin durdurup arama yaptığı sırada üzerinde kablo olduğu fark edilince canlı bomba zannedilen şahsın dikkat çekmek için beline sardığı kartona kablo yerleştirip bomba süsü verdiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay önceki gece merkez Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi'nde medyana geldi. Mahallede devriye görevi yapan bekçiler, şüpheli tavırlar sergileyen Ömer B.'yi (25) durdurarak üst araması yaptı. Şüpheli Ömer B.'nin üzerinde kabloların bağlı bulunduğu bir düzeneğe rastlayan güvenlik güçleri telsizden uzman ekip çağırdı. Şüpheli Ömer B. etkisiz hale getirilirken bölgeye, terör, bomba imha, özel harekat ve çok sayıda asayiş ekibi sevk edildi.

Polis, vatandaşları muhtemel bir patlamaya karşı araç megafonlarından anons yaparak bölgeden uzaklaştırdı. Özel harekat timleri ise muhtemel bir saldırıya karşılık çevrede uzun namlulu silahlarıyla tetikte bekledi. Bomba imha uzmanları şüpheli Ömer B.'nin üzerinde bulunan düzeneğin karton ve ona bağlı birkaç telin olduğunu herhangi bir bombanın söz konusu olmadığını tespit etti.

Uyuşturucu kullanmak ve ruhsatsız silahtan bulundurmaktan suç kaydı bulunan Ömer B. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Ömer B., dikkat çekmek için üzerinde kabloların birbirine bağlı olduğu bir kartonla gezdiğini söylediği ileri sürüldü. Şüpheli Ömer B., hakkında 'Halk Arasında Korku ve Panik Oluşturmaktan' adli işlem yapıldıktan sonra salıverildi. - ADANA

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Özel Harekat, Seyhan, Adana, Bomba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Dikkat çekmek için kendine canlı bomba süsü vermiş - Son Dakika


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