Son dakika haber... Dilovası Devlet Hastanesi'nin statüsü değişikliği için ilk adım atıldı - Son Dakika

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in hafta başında gerçekleştirdiği Ankara temaslarında Sağlık Bakanlığı'ndan talep ettiği Dilovası Devlet Hastanesi'nin statüsünün değiştirilmesi talebine Bakanlık jet hızıyla karşılık verdi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ile AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, geçtiğimiz Salı günü Ankara'ya giderek Dilovası Devlet Hastanesi'nin statüsünün değiştirilerek daha iyi şartlarda hizmet vermesi için Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci ile bir araya gelmişti. Ankara'da gerçekleşen görüşmeler sonrası Sağlık Bakanlığı'ndan bir heyetin gelerek hastaneyi inceleyeceği ve akabinde gerekli adımların atılacağı ifade edilmişti. Yapılan görüşmelerin ardından harekete geçen Sağlık Bakanlığı, önceki gün Dilovası'na bir heyet göndererek incelemelerde bulundu.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası Devlet Hastanesi Başhekimi Ömer Naci Yılmaz, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü Şükrü Gözalan'ın da katıldığı incelemede Bakanlıktan gelen heyet, yapılması gerekenler üzerine fikir alışverişinde bulundular. Heyet ayrıca hastanenin tüm birimlerini gezerek gerekli notlarını da aldılar. Yapılan inceleme sonrası bir açıklama yapan Başkan Şayir, "Hafta başında İlçe Başkanımızla birlikte Sağlık Bakanlığımıza bir ziyarette bulunmuş ve hastanemizin statüsünün değiştirilerek halkımıza daha iyi bir şekilde hizmet vermeleri için talepte bulunmuştuk. Yaptığımız görüşme sonrası kısa sürede ilçemize gelen heyetle hastanemizde incelemelerde bulunduk ve yapılması gerekenlerle ilgili çalışmaları başlattık. İnanıyoruz ki, hastanemizin statüsü değişecek ve halkımıza daha iyi koşullarda sağlık hizmetlerini sunulacak" dedi. - KOCAELİ