Son dakika haber... "DİMES Kapışması" Mixx Awards'da 3 ödül kazandı - Son Dakika

DİMES'in Reklamania iş birliğinde gerçekleşen "DİMES Kapışması" kampanyası, Dijital yaratıcılık ve sonuçları üzerine odaklanan MIXX Awards yarışmasında toplam 3 ödüle imza attı. DİMES Kapışması, "Harekete Geçirme & Topluluk Oluşturma" ve "Influencer Pazarlaması" kategorilerinde Gümüş, "Markalı İçerik" kategorisinde de Bronz ödül aldı.

Türkiye'nin yerli sermayeli ilk meyve suyu ve önde gelen içecek şirketi DİMES, farklı disiplinleri bir arada kullanan iletişim çalışmalarıyla, reklam ve pazarlama dünyasının küresel ödül programlarında başarısını sürdürüyor.

DİMES'in Reklamania Creative ve bünyesindeki dijital strateji & iletişim ajansı Cats & Dogs iş birliğinde 360 derece kurguyla gerçekleştirdiği ve ana odağı TikTok mecrası olan 'DİMES Kapışması' kampanyası, dijital yaratıcılık ve sonuçları üzerine odaklanan MIXX Awards yarışmasında "Harekete Geçirme & Topluluk Oluşturma" ve "Influencer Pazarlaması" kategorilerinde Gümüş, "Markalı İçerik" kategorisinde de Bronz ödüle uzandı.

Dijital reklamcılığı geliştiren ekipleri ve markaları ödüllendiren uluslararası yarışma MIXX (Marketing and Interactive Excellence) Awards, reklamları stratejiden yaratıcı çalışmaya ve uygulamaya, medya planlamasından entegrasyona, verimlilikten yatırımın geri dönüşüne (ROI) kadar tüm katmanlarıyla değerlendiren tek dijital yarışma olma özelliği taşıyor.

Yeni nesil Milkshake ve Smoothie ürünleriyle marka bilinirliğini ve tüketicisiyle duygusal bağını arttırmanın yanı sıra, kategoride pazar liderliğini pekiştirmeyi hedefleyen DİMES, Z kuşağının reklam bariyerini aşmak için hayatlarının içinden öğeleri taşıyan bir kampanya kurguladı. DİMES Kapışması, TikTok'ta yılın en fazla kişiye erişen kampanyası oldu.

KAPIŞMANIN RAKİPLERİ KATEGORİLERİNİN AÇIK ARA LİDERLERİ

Şirket, gençlerin takım tutma ruhunu sosyal medyanın doğasındaki rekabetle harmanlayıp, iki ürününü aynı reklamda karşı karşıya getirdi; ürünleri arasında dijital rekabet yaratarak bir ilke imza attı. Kampanyada müzik sektörünün yıldız ismi Aleyna Tilki'nin, toplam takipçi sayısı 30 milyona yaklaşan TikTok fenomenleriyle birlikte yer alması da bir diğer ilk oluşturdu.

Tonaj bazında geçen seneye göre 2 kat artış gösteren DİMES Milkshake Yüzde 52, lansmanı 2021 yılı başında gerçekleşen DİMES Smoothie de ilk yılında elde ettiği yüzde 72 payla pazarlarında açık ara lider konumda bulunuyorlar.

DİMES, 360 derece kurguyla gerçekleşen kampanyasında kapışma konseptiyle iki ürünü arasında dijital rekabet yaratan ilk marka olmanın yanı sıra, "Media First" tabir edilen ilklere de imza attı. Ürünlerimizin özel tasarımlı marka emojilerini, TikTok'un tıklanabilir video deneyimi sunan Premium Badge ve keşfet sayfası içeren HTC Plus özelliklerini Türkiye'de ilk kullanan marka oldu. DİMES Reklam filmi, video klibi ve kamera arkası videoları, kampanya başlangıcından bu yana yaklaşık 55 milyon organik izlenme alma başarısı gösterdi. Reklam filmi, 45 milyon izlenmeye ulaştı.