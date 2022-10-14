Ankara 'dan Giresun 'a gitmekte olan E.S. yönetimindeki 06 DV 4147 plakalı dinamit yüklü kamyonun, seyir halindeyken Kırıkkale- Samsun karayolu 15'inci kilometresi, Yüksek İhtisas Hastanesi yakınlarına arka lastiğinde yangın çıktı. Dumanı fark eden sürücü, kamyonu sağ şeride çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürüldü. Hasar oluşan dinamit yüklü kamyon güvenli bölgeye çekildi.

Kaynak: DHA

Kırıkkale, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! DİNAMİT YÜKLÜ KAMYONUN LASTİĞİNDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.