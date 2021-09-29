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Son dakika haber... Dinar'da Şehit İzzet Alper Taşbaş, şehadetinin yıldönümünde anıldı - Son Dakika

Son dakika haber... Dinar'da Şehit İzzet Alper Taşbaş, şehadetinin yıldönümünde anıldı

29.09.2021 17:03
Son dakika haber... Dinar'da Şehit İzzet Alper Taşbaş, şehadetinin yıldönümünde anıldı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Hakkari'de şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Şehit İzzet Alper Taşbaş'ın vefatının yıldönümü olması dolayısıyla Dinar ilçesinde bağlı Akçaköy'deki annesi Saliha Taşbaş ziyaret edildi.

Hakkari'de şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Şehit İzzet Alper Taşbaş'ın vefatının yıldönümü olması dolayısıyla Dinar ilçesinde bağlı Akçaköy'deki annesi Saliha Taşbaş ziyaret edildi.

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, Dinar İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Necip Kacar, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Dinar Temsilcisi Hasan Ceylan ve SYDV Müdürü İrfan Yüksel'in katılımlarıyla gerçekleşen ziyarette, Kuran-ı Kerim tilaveti ile okundu.

Ziyarette, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, "Vatanımız için gözünü kırpmadan şehit olan kahramanımız İzzet Alper Taşbaş'ın bizlere emaneti olan siz değerli büyüklerimizin her zaman emrindeyiz. Şehide yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

Ziyaret sonunda, Belediye Başkanı Sarı, şehidin kabrini ziyaret ederek dua etti.

Uzman Çavuş, Jandarma, Hakkari, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Dinar'da Şehit İzzet Alper Taşbaş, şehadetinin yıldönümünde anıldı - Son Dakika


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