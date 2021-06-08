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Sahte hocaya 9 yıl 3 aya kadar hapis istemi - Son Dakika

Sahte hocaya 9 yıl 3 aya kadar hapis istemi

08.06.2021 11:43
Sahte hocaya 9 yıl 3 aya kadar hapis istemi, System.String[]

ESENLER'de kendisini hoca olarak tanıttığı kadınları evliliklerini kurtarma vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla yargılanan sahte hoca Burhan Dalğali hakkında savcı 1 yıl 10 aydan 9 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etti.

ESENLER'de kendisini hoca olarak tanıttığı kadınları evliliklerini kurtarma vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla yargılanan sahte hoca Burhan Dalğali hakkında savcı 1 yıl 10 aydan 9 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etti.

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Burhan Dalğali'nin avukatı katıldı.  Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında müşteki ve sanık ifadeleri, bilirkişi raporu, kolluk tutanağı ile birlikte ele alındığında, sanığın kendisini imam hatip lisesi mezunu olduğu ve dini kisveleri kullandığı belirtildi. Dini nikahları düştüğü düşüncesiyle kendisine başvuran Ebubekir ve Sema Nur isimli çiften 3 bin 200 lira aldığına ve bu parayı müştekilerin hesabına yatırdığına dair makbuzu da mahkemeye sunduğuna yer verildi. Mahkemeye sunulan CD görüntülerinde kimliği tespit edilemeyen bir kadına yönelik dini duyguları kullanarak cinsel birliktelik yaşadığı belirtildi.

Savcı Burhan Burhan Dalğali hakkında, 'Zincirleme olarak dini inanç ve duyguları istismar ederek dolandırıcılık' ve 'Tekke ve zaviyelerle türbeleri seddine ve türbedarlıklar ile birtakım unvanların men ve ilgasına dair kanun'a muhalefet' suçlarından 1 yıl 10 aydan 9 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDENBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Ebubekir B.'nin eşi Sema Nur B. ile sorunlar yaşadığı, bir tartışma üzerine de eşine 3 defa 'Boş ol' dediği belirtilerek, "Dini nikah tazelemek" isteyen müştekinin sanık Burhan Dalğali'yi çağırdığı belirtiliyor. Müştekilerin evine giden sanığın, "Böyle nikah düşmez. Siz tövbe edin. Sizin nikahınız düşmedi." dediği anlatılan iddianamede, sanığın nasihat ve telkinleri karşılığında müştekilerin her birinden 1600 lira, toplamda 3 bin 200 lira aldığı kaydediliyor. Sanık Dalğali'nin Ebubekir B.'ye "Ayrı odanız var mı? Eşinle baş başa görüşmemiz lazım." dediği ifade edilen iddianamede, müştekilerin ayrı odalarının olmadığını söylemesi üzerine sanık Dalğali'nin çiftin evinden ayrıldığı aktarılıyor.

Dalğali'nin çevresindekilerin kendisine itibar edilmesi için birtakım dini kisveleri kullandığı belirtilen iddianamede, sanık hakkında 'Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık' ve 'Tekke ve Zaviyelerle Türbeleri Seddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun'a muhalefet' suçlarından 2 yıldan 7 yıl 3 aya kadar hapis cezası isteniyor.


Dolandırıcılık, Cumhuriyet, Muhalefet, Evlilik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sahte hocaya 9 yıl 3 aya kadar hapis istemi - Son Dakika


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