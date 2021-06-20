Son dakika haber: Dinlenme tesisinde otobüsün gittiğini görünce fenalaşıp öldü

Son dakika haber: İSTANBUL'dan Diyarbakır'a giden Davut Özbek (43), otobüste rahatsızlanınca Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir tesiste indirildi.

İSTANBUL'dan Diyarbakır'a giden Davut Özbek (43), otobüste rahatsızlanınca Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir tesiste indirildi. Tuvaletten çıktığında otobüsün gittiğini gören Özbek, tesisin önünde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Olay, gece saatlerinde TEM Otoyolu Sapanca Uzunkum mevkisindeki dinlenme tesisinde meydana geldi. İstanbul'dan Diyarbakır'a giden bir otobüste yolculuk eden Davut Özbek, rahatsızlandı. Otobüs tesise girerken araçtan inen Özbek, tuvalete gitti. Döndüğünde otobüsün gittiğini görüp merdivenlere oturan Özbek, fenalaşıp bulunduğu yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine tesise gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Davut Özbek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Özbek'in cenazesi, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü. İlk incelemede, 3 çocuk babası Özbek'in, kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilirken, cenazesi yakınları tarafından alınıp Diyarbakır'a götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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