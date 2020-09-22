Son dakika haber... Direğe çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Mersin'in Akdeniz ilçesinde direğe çarpan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ali Esen (60) idaresindeki 01 L 3879 plakalı kamyonetin kupası Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle açıldı.

Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüjdeki direğe çarptı.

Kazada sürücü Esen hayatını kaybetti.