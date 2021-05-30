Samsun'da otomobiliyle direğe çarpan aracın sürücüsü tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde 5 Şubat'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Yaman (73) idaresindeki 55 EH 507 otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak beton elektrik direğine çarptı. Kazada araca sürücüsü Recep Yaman ile torunu Zümra Kazan (6) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Recep Yaman ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. - SAMSUN