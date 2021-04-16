Son dakika haber... Direksiyon tamir ustası mesleğini yarım asırdır sürdürüyor - Son Dakika

Son dakika haber... Direksiyon tamir ustası mesleğini yarım asırdır sürdürüyor

16.04.2021 10:53
Son dakika haber... Direksiyon tamir ustası mesleğini yarım asırdır sürdürüyor, System.String[]

Son dakika haberleri: ? Erzurum'da yaşayan 62 yaşındaki Ankaralı direksiyon tamir ustası Nurettin Kaya, çocuk yaşta baba ve ağabeyinden öğrendiği mesleğini, yarım asırdır ilk günkü heyecanla sürdürerek gelecek kuşaklara öğretmek istiyor.

? Erzurum'da yaşayan 62 yaşındaki Ankaralı direksiyon tamir ustası Nurettin Kaya, çocuk yaşta baba ve ağabeyinden öğrendiği mesleğini, yarım asırdır ilk günkü heyecanla sürdürerek gelecek kuşaklara öğretmek istiyor.

Sabah erken saatte açtığı iş yerinde geç saatlere kadar damadı Yusuf Imrak ile çalışan Kaya, kendisine Erzurum ve civar illerden getirilen her türlü bozuk hidrolik ve elektronik direksiyon kutusunu tamir ediyor.

50 yıldır arızalı direksiyonları tamir eden ve sağlığı elverdiği sürece hem bu mesleği sürdürmeyi hem de genç kuşaklara öğretmeyi hedefleyen Nurettin Kaya, 10 yaşında babasının yanında başladığı oto tamirciliğini abisinin de desteğiyle 50 yılı aşkındır sürdürdüğünü söyledi.

Kentin sanayi semtinde açtığı iş yerinde Doğu Anadolu'daki illere hitap ettiklerini anlatan Kaya, "Direksiyon tamirciliğini Doğu'da bildiğim kadarıyla bizden başka yapan yok. Buraya hizmet için geldik ve buranın çocuklarına bu mesleği öğretip anlatmak istiyoruz. Bu yaştan sonra elimizden faydalı olmaktan başka bir şey gelmez." dedi.

Kaya, sıfır bir direksiyon kutusunun ortalama maliyetinin 16-18 bin lira civarında değiştiğini belirterek, yüksek rakamlardaki bu direksiyon kutularının her türlü elektronik ve hidrolik tamirini düşük rakamlara yapıp işçiliğe de garanti verdiklerini aktardı.

"İcat yapmasak da icat edileni tamir ediyoruz"

Meslekte eğitim öğretimin yanı sıra tecrübenin de şart olduğunu vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:

"İcat yapmasak da icat edileni tamir ediyoruz. Çocukluğumuzdan ve çıraklığımızdan beri direksiyon tamir ediyoruz, Gelişen teknolojiyle hidroliğin yanı sıra elektronik direksiyon kutusu yaygınlaştı. İcat edileni tamir ettiğimize seviniyoruz. Yılların çınarı olsak da elektronik işlerde taban şart. Elektronik tamiri yapan ustaların yanında eğitim aldık. Gün geçtikçe direksiyonların değişik versiyonları çıkıyor onları da öğrenip tamirini yapıyoruz. Yap boz şeklinde bu işi ilerlettik."

Kaya, meslekte çırak bulmanın zorlaştığını ifade ederek, bu işin küçük yaşlarda öğrenilmesinin daha faydalı olacağını dile getirdi.

Eskiden yurt dışında işçiliğin çok pahalı olduğunu anlatan Kaya, "Eskiden Türkiye'den yetişen ustalar yurt dışına gidip çalışırdı. Çünkü bu işte temel eğitimi sanayide küçük yaşlarda alanlar iyi usta olurdu. Şimdi çırak bulma şansımız pek yok, damadımı yetiştirdim. Eğer bu işi öğrenmek isteyen olursa seve seve öğretirim. İsterim ki iyi ustalar yetişsin ve birikimlerimizi aktaralım." diye konuştu.

Kaya, aile boyu tamirci olduklarını anımsatarak, gençlerin meslek sahibi olmaları için erken yaşta bu işleri öğrenmelerini tavsiye etti.

"Direksiyon tamirciliği motor, kaporta ve boyacı gibi yaygın değil"

Direksiyon ustası Yusuf Imrak da 10 yaşından beri Nurettin Kaya'nın yanında yetiştiğini söyledi.

Direksiyon tamirine önce hidrolik ardından elektronik sistemle öğrendiğini anlatan Imrak, "Eleman yetiştirmek istiyoruz. Direksiyon tamirciliği motor, kaporta ve boyacı gibi yaygın değil, Türkiye'de belirli kişiler profesyonel anlamda bu işi yapıyor. Amacımız bizden sonraki kuşağa bu işleri aktarmak. Bizler bu işi öğrenmek için bedel ödedik, kimseden bir şey talep etmiyoruz. Bu işi yapmak isteyen gelsin hem para kazansın hem de meslek öğrensin. Bu işin tamir kısmını iyi öğrenirlerse yurt dışından parça getirilmeyeceği için dışa bağımlılık da olmaz." şeklinde konuştu.

Nurettin Kaya, Doğu Anadolu, Türkiye, Erzurum, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haber... Direksiyon tamir ustası mesleğini yarım asırdır sürdürüyor - Son Dakika


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