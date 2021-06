OTOMOBİLİYLE İŞ YERİNE GİREN SÜRÜCÜ, KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, kontrolden çıkarak iş yerine giren otomobilin sürücüsü Cumhur Has'ın kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Cumhur Has, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza, dün akşam Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi'nde meydana geldi. Cumhur Has yönetimindeki 67 EP 563 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu medikal ürünlerin satıldığı iş yerine girdi. Çalışanların büyük panik yaşadığı kazada, otomobilin sürücüsü Cumhur Has ile eşi Nurhayat Has yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cumhur Has'ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. İlk müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edilen Cumhur Has, hayatını kaybetti. Eşi Nurhayat Has'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerinin camından içeri giren otomobilde bulunan yaralıların vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldığı görülüyor.