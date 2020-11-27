Son dakika haber... Direksiyonun başına geçen Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nu test etti - Son Dakika

Son dakika haber... Direksiyonun başına geçen Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nu test etti

27.11.2020 16:04

Son dakika haber... 21 Aralık tarihinde açılması planlanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan Sakarya Akyazı şantiye alanına gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kendi sürdüğü araçla Akyazı'dan Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Tünel İşletme Merkezi'ne kadar giderek incelemelerde bulundu.

21 Aralık tarihinde açılması planlanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan Sakarya Akyazı şantiye alanına gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kendi sürdüğü araçla Akyazı'dan Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Tünel İşletme Merkezi'ne kadar giderek incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul- Kocaeli ve Sakarya trafiğini oldukça rahatlatması beklenen ve 21 Aralık 2020'de tamamlanacak Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışmaların büyük bir kısmının tamamlanmasının ardından son olan 6'ncı kesim Akyazı Şantiyesi'ne geldi. Yetkililerden çalışmalar ile ilgili bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, iki kıtayı birleştirerek aynı anda 4 aracın yan yana geçebileceği tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışmaların büyük bir kısmının tamamlandığını belirtti. Otoyol çalışmalarında sona gelindiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin kalitesini yükseltmek için özverili çalışan bir ekibin olduğunu ve ileriki zamanlarda çok daha büyük projelerle vatandaşların hayatına katkıda bulunacaklarını belirtti. Türkiye'nin gelecek hedeflerine katkı sağlamak için 400 bin kişilik ekiple çalıştıklarını dile getiren Karaismailoğlu, tamamlanan otoyolların zaman, yakıt ve çevre konusunda sağladığı tasarruflar ile vatandaşlara hizmet olarak geri döndüğünü vurguladı. Konuşmalarının sonunda ise direksiyonun başına geçerek Akyazı kesiminden Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Tünel İşletme Merkezi'ne kadar giderek otoyolda incelemelerde bulundu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bütün dünyanın örnek alacağı, ülkemiz ve vatandaşlarımızın gurur duyacağı projeleri yapmakla yükümlü olan bir bakanlık olarak böyle büyük projelerin sorumluluğunu üzerimizde taşıyoruz. Bu projeleri bir bir inceleyip kısa zamanda en iyi, konforlu ve güvenli şekilde bitirilmesi için şantiye ziyaretlerimizi yapıyoruz. Bugünde 6'ncı kesim olarak geçen Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan Akyazı kesimindeyiz. Çalışmalar düzgün bir şekilde devam ediyor, inşallah bu yıl bitmeden buraları hizmete alacağız. Türkiye genelinde 2002 yılından beri ulaşım ve altyapı alanında çok büyük devrim niteliğinde çalışmalar var. Bunlardan en önemlisi 28 bin kilometreye çıkan otoyol ve bölünmüş yol uzunluğumuz. 28 bin kilometrenin karşılığında her yıl 130 bin ağaç değerinde egzoz emisyonunda da yine fayda sağlıyoruz. Bunun da ötesinde 28 bin kilometrelik bölünmüş yol sayesinde binlerce trafik kazasını önledik, binlerce can kaybını önledik. Bunlar hem ekonomik anlamda hem de insan hayatı açısından çok önemli projeler. Yine aynı şekilde ülkemizin her bir noktasında müthiş çalışmalarımız var. Karada, havada, denizde, raylı sistemlerde ve hatta uzayda bir bir projelerimizi tamamlıyor ve yeni projelere başlıyoruz. Hepsi ülkemizin, dünyanın en büyük 10 ekonomisine girmesi yolunda çok başarılı işler. Bunları bir bir hep beraber izleyip inşallah bitireceğiz" dedi.

(İHA)

Son dakika haber... Direksiyonun başına geçen Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nu test etti
Son dakika haber... Direksiyonun başına geçen Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nu test etti
Son dakika haber... Direksiyonun başına geçen Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nu test etti
Son dakika haber... Direksiyonun başına geçen Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nu test etti
Son dakika haber... Direksiyonun başına geçen Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nu test etti
Son dakika haber... Direksiyonun başına geçen Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nu test etti
Son dakika haber... Direksiyonun başına geçen Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nu test etti
Son dakika haber... Direksiyonun başına geçen Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nu test etti
Son dakika haber... Direksiyonun başına geçen Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nu test etti
Son dakika haber... Direksiyonun başına geçen Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nu test etti
Son dakika haber... Direksiyonun başına geçen Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nu test etti

TEM Otoyolu, Marmara, Akyazı, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Direksiyonun başına geçen Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nu test etti - Son Dakika


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