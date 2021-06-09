Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Kaymakcı, Dünya Akreditasyon Günü'nü kutladı - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, akreditasyonun, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmada önemli bir araç olduğunu vurgulayarak, Dışişleri Bakanlığına bağlı olan Türk Akreditasyon Kurumunun (TÜRKAK), Türkiye'nin tek yetkili ulusal akreditasyon kurumu olarak uluslararası çok taraflı anlaşmalara konu tüm alanlarda başarıyla hizmet verdiğini belirtti.

Kaymakcı, 9 Haziran Dünya Akreditasyon Günü vesilesiyle AA muhabirine yazılı değerlendirmelerde bulundu.

Dünya Akreditasyon Günü'nü kutlayan Kaymakcı, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının, 2030 yılına kadar yoksulluğu sona erdirmek, gezegeni korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için Türkiye'nin de içinde yer aldığı evrensel bir eylem çağrısı olduğunu hatırlattı.

Kaymakcı, akreditasyonun, sürdürülebilirlik ilkesi temelinde, ortak aklın ürünü uluslararası uyumlaştırılmış standartlar ve programlarla iyi uygulama örnekleri teşkil ettiğini ve bu evrensel eylem çağrısını güçlü bir biçimde desteklediğini dile getirdi.

"TÜRKAK ülkemizdeki tek yetkili ulusal akreditasyon kurumu"

TÜRKAK hakkında bilgilendirmede bulunan Kaymakcı, "TÜRKAK, sayıları her geçen gün artan 2 binden fazla uygunluk değerlendirme kuruluşuna, ülkemizin tek yetkili ulusal akreditasyon kurumu olarak uluslararası çok taraflı anlaşmalara konu tüm alanlarda hizmet vermekte ve bu bağlamda üstüne düşen görevi en başarılı biçimde yerine getirmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaymakcı, TÜRKAK'ın, küresel ısınmadan kuraklığa, ekolojik ayak izinin düşürülmesinden daha yeşil bir sanayiye, kaynakların verimli kullanılmasından ürünlerin asgari güvenlik kriterlerinin karşılandığının teyidine hemen her alanda, 17 küresel amaca ve özellikle kalite, sanayi, inovasyon ve altyapının güçlendirilmesi alanındaki çalışmaların nihai hedeflerine ulaşmasına katkı sağladığını vurguladı.

TÜRKAK'ın faaliyetleri aracılığıyla akredite test, ölçüm, tetkik, raporlama ve geçerli kılma çalışmalarının bilimsel kararlara temel oluşturduğunu belirten Kaymakcı, Kurumun, insana ve gezegene yaraşır politikalar yürütülmesine zemin sağladığının da altını çizdi.

Kaymakcı, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir kalkınmayı başarmak ve gelecek nesillerimize daha iyi bir ülke bırakmak anlamında Küresel Amaçlar'ın gerçekleştirilmesi için kamu, özel sektör, sivil toplum ve tüm vatandaşlarımızın ortaklığına ihtiyacımız var. Bu bağlamda, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyor, buna katkı sağlayan akredite uygunluk değerlendirme kuruluşlarının, denetçi ve teknik uzmanların, ulusal ve uluslararası tüm paydaşların 'Akreditasyon: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının uygulamasını destekler!' temalı 2021 yılı 9 Haziran Dünya Akreditasyon Günü'nü kutluyorum."