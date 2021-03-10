Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı: "Ortak, değiliz komşu değiliz; biz kendimiz Avrupa'yız"

"Yeni bir dünyada yaşıyoruz artık. Hem Yeşil Mutabakat hem de Avrupa Dijital Stratejisinin Bir Avrupa Ekonomisi olarak bir aday ülke ekonomisi olarak ve de Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin bir tarafı olarak Türkiye'yi de dahil etmesi gerekiyor. Türkiye'nin 'ortak' olarak görüldüğü cümlelerini duydum ama ortak, değiliz komşu değiliz; biz kendimiz Avrupa'yız"

ANKARA - Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, "Yeni bir dünyada yaşıyoruz artık. Hem Yeşil Mutabakat hem de Avrupa dijital stratejisinin bir Avrupa ekonomisi olarak, bir aday ülke ekonomisi olarak ve de Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin bir tarafı olarak Türkiye'yi de dahil etmesi gerekiyor. Türkiye'nin 'ortak' olarak görüldüğü cümlelerini duydum ama ortak değiliz, komşu değiliz, biz kendimiz Avrupa'yız" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği tarafından düzenlenen Türkiye-AB İş Diyaloğu'na videokonferans yöntemiyle katıldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı, konuşmasında Türkiye-AB ilişkileri, Yeşil Mutabakat ve Türkiye'nin komşu ülkeleri ve sorunlu olduğu ülkelerle ilişkilerini ele aldı. Kaymakçı, insanların artık yeni dünyada yaşadığını belirterek, "Hem Yeşil Mutabakat hem de Avrupa dijital stratejisinin bir Avrupa ekonomisi olarak, bir aday ülke ekonomisi olarak ve de Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin bir tarafı olarak Türkiye'yi de dahil etmesi gerekiyor. Türkiye'nin 'ortak' olarak görüldüğü cümlelerini duydum ama ortak değiliz, komşu değiliz, biz kendimiz Avrupa'yız. Halihazırda da zaten Avrupa Ekonomik Topluluğu'na üyeyiz. Aynı zamanda Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin de bir tarafı olduğumuz için buna bu şekilde bakmanın fayda sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

"AB programlarına katılımımız, IPA fonlarının en etkili şekilde kullanımı çok iyi bir kazan-kazan durumunu da beraberinde getirecektir"

Türkiye'nin AB ile güçlü bir iş birliğine ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Kaymakçı, "Umuyorum ki mart ayından itibaren Avrupa Konseyi'nden itibaren pozitif bir gündem görürüz ilişkilerimizde. Pozitif gündem ne olur? Bence birincisi Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik perspektifinin güncellenmesi ve aynı zamanda zirveler yaparak ticaret olabilir, ekonomi olabilir, taşımacılık olabilir, terörizmle mücadele olabilir. Bunların hepsinde tabii ki güncellenmek ve tabii ki göçmenlikle ilgili, göçmenlerle ilgili olarak da anlaşmamızın göz önünde bulundurulması lazım. Yeni bir anlaşmamız olacak 1 Nisan'dan itibaren. Ondan sonra da Gümrük Birliği'nin güncellenmesi de iyi bir ivme kazandıracaktır AB-Türkiye ilişkilerinde. Bu şekilde ek adımlar atabileceğimizi de düşünüyorum. Türk vatandaşlarının Schengen bölgesinde seyahat etmesi, vizesiz seyahat etmesi gibi konularda da adımlar atabileceğimizi düşünüyorum. Bu şekilde AB programlarına katılımımız, IPA fonlarının en etkili şekilde kullanımı çok iyi bir kazan-kazan durumunu da beraberinde getirecektir. Daha fazla bölgesel politikalar üzerinde de iş birliği yapmamız lazım. Libya, mesela aynı zamanda Doğu Akdeniz, Suriye, Güney Kafkasya ve bunların hepsinde de mutlaka güçlü bir Türkiye-AB işbirliğine ihtiyacımız var savunma güvenlik alanında" diye konuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı, "Marttan itibaren umuyorum ki Yunanistan ile de daha iyi ilişkilerle ve Fransa ile sorunların çözülmesiyle birlikte Kıbrıs sorunu ile ilgili karşılıklı kazan-kazan durumuna geleceğimizi umut ediyorum. Türkiye kazanacak, Avrupa'nın geri kalanı kazanacak ve dünyanın geri kalanı kazanacak diye düşünüyorum" dedi.

Videokonferans yöntemi ile yapılan toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı'nın yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı.