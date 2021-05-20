Son dakika haber: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "19 Mayıs sadece Türkiye tarihinde değil dünya tarihinde de önemli bir milat" - Son Dakika

Son dakika haber: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "19 Mayıs sadece Türkiye tarihinde değil dünya tarihinde de önemli bir milat"

20.05.2021 00:12
Son dakika haber: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran:

Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, 19 Mayıs'ın sadece Türkiye tarihinde değil dünya tarihinde de önemli bir milat olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, 19 Mayıs'ın sadece Türkiye tarihinde değil dünya tarihinde de önemli bir milat olduğunu söyledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, İsviçre'de şubat 1912'de kurulan "TURQUIA 1912 Derneği" tarafından düzenlenen programda coşkuyla kutlandı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan çevrimiçi programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video mesajla katıldı.

TURQUIA 1912 Derneğinin Youtube kanalından canlı olarak yayımlanan programda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy, Türkiye'nin Zürih Başkonsolosu Emre Uygun, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Fenerbahçeli eski milli futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen gençlerle buluştu.

Burada konuşan Bakan Yardımcısı Kıran, TURQUIA 1912 Derneğinin çalışmalarının kendilerine huzur ve güven verdiğini vurguladı.

İsviçre'de çok kaliteli bir Türk öğrenci grubu ve Türk toplumu olduğuna işaret eden Kıran, Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği başta olmak üzere, Cenevre ve Zürih Başkonsolosluklarıyla, ülkedeki diğer Türk misyonlarının da öğrenciler için "her zaman en güvenli liman" olduğunu söyledi.

Kıran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Derneğimizin bu faaliyeti geleneksel bir noktaya getirmesi, aslında bu bilincin, bu dayanışmanın ve bu birlikteliğin de başka bir ifadesi. Çünkü, 19 Mayıs, sadece Türkiye tarihinde değil dünya tarihinde de önemli bir milattır ve dünyaya da İsviçre'den çok önemli bir mesaj vermekte. Aynı zamanda İsviçre'deki kardeşlerimizin bu duyarlılığını milli ve manevi değerlerimizi yaşatan, yansıtan, anlayan, anlamlandıran ve yaşatmaya çalışan çabalarının çok güzel bir sonucu."

Türk gençlerinin düzenlediği programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kıran, "Sizlere çok teşekkür ediyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun. Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle buradan yad ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Kıran, konuşmasının ardından, Dışişleri Bakanlığı'nın faaliyetleri ve Türkiye'nin dış politikasına dair Türk gençlerin sorularını cevapladı.

"Bilgi ve birikimlerinizi ülkenize dönerek paylaşın"

Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy ise yaptığı konuşmada bugün son derece anlamlı bir günü kutladıklarını vurgulayarak, "Zira ulusumuzun kurtuluş mücadelesi 102 yıl önce bugün başladı. Kurtuluş Savaşıyla milletimiz özgür yaşama kararlığını, kaderinin başkalarının kaderinin başkalarının elinde olmasına razı gelmeyeceğini tüm dünyaya ispat etmiştir ve sizler şimdi bunu ispat etmeye devam edeceksiniz" dedi.

Büyükelçi Acarsoy, gençlerin eğitimini en iyi şekilde tamamlaması ve Türkiye'ye katkı sağlamasının çok önemli olduğunun altını çizerek, "Bilgi ve birikimlerinizi ülkenize dönerek ve ülkemizin geleceği için paylaşmayı tercih edeceğinizi umuyorum. Ama geleceğinizi nerede kurmaya karar verirseniz verin, biz sizlerin başarılarıyla gurur duyuyor olacağız." ifadesini kullandı.

"Köklerinizi ve nereden geldiğinizi unutmayın"

Gençlerin şimdi olduğu gibi gelecekte de ülkelerini en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inanıcını dile getiren Acarsoy, "Bana göre, hepiniz birer elçisiniz. İsviçre'de sadece eğitim almıyor, aynı zamanda ülkemizi de gururlandırıyorsunuz ve tanıtıyorsunuz. Bunun için köklerinizi ve nereden geldiğinizi unutmayın. Geçmişinizin ve köklerinizin bir zenginlik olduğunu lütfen hep hatırlayın ve köklerinizden güç almaya bakın. Biz çok özel topraklardan geliyoruz. Sevginin, paylaşımın, bereketin bol olduğu topraklardan geliyoruz." dedi.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Rıdvan Dilmen de gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı, soruları cevapladı.

Türk Sanat Enstitüsü İsviçre üyeleri ve Solothurn OAB Çocuk Korosu da şarkılarıyla programa renk kattı.

TURQUIA 1912 Derneği, 1912 yılında Lozan'da doktora yapan eski Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt ve arkadaşları tarafından kurulmuştu.

Yavuz Selim Kıran, İsviçre, Türkiye, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: '19 Mayıs sadece Türkiye tarihinde değil dünya tarihinde de önemli bir milat' - Son Dakika


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