Son dakika haber... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Paris'te Türk derneğini ziyaret etti - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Fransa'nın başkenti Paris'te Türk Kültür ve Spor Derneğine ziyarette bulundu.

UNESCO 41. Genel Konferansına katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Paris'te bulunan Kıran, Paris'in yakınlarındaki Goussainville'de Türk Türk Kültür ve Spor Derneğinde Başkan Mustafa Çelebi ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kıran'a Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner ve Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe eşlik etti.

Konuşmasında, Fransa'da yaşayan Türklerin siyaseti yönlendirme başarılarını takip ettiğini vurgulayan Kıran, "Çok güzel çalışmalar ve mücadele veriyorsunuz, bunu yerinde şahitlik etmek ve görmek istedik." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun selamlarını ileten Kıran, "Burada yıllardır zor koşullarda büyük emek veriyorsunuz. Hem ailenizi hem Fransa toplumunun ülkenin gelişimine ve kalkınmasına çok değerli katkılar sağlıyorsunuz. Bu çabalarınız çok kıymetli. Sadece buradaki topluma değil dünyaya örnek entegrasyon modeli sergiliyorsunuz." ifadesini kullandı.

Kıran, özellikle geçen yıl düzenlenen belediye seçimlerini yakından takip ettiklerini dile getirerek Türk toplumunun seçimlerde ne kadar kritik roller üstelenebileceğini gördüklerini söyledi.

Fransa'da Türk toplumu modelinin dünyadaki Türk diasporasında örneklik teşkil ettiğini kaydeden Kıran, seçimlerde elde edilen başarıyla yetinilmemesi ve buradaki modelin Fransa'nın her köşesine taşınması gerektiğini aktardı.

"Türkler Fransa siyasetinde daha etkin roller üstlenmeli"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Türklerin Fransa siyasetinde daha etkin roller üstlenmesi gerektiğini söyledi. Kıran, Fransa'da yaşayan gurbetçilerin Türkiye'deki seçimlerde seçme hakkını kullanarak demokratik olgunluğu en iyi şeklide temsil edeceklerini inandıklarını dile getirdi.

Avrupa'da artan Türk ve İslam karşıtlığının bir gerçeklik olduğunu bu sorunlara tedbirler almaya çalıştıklarına dikkati çeken Kıran, bu tedbirleri burada yaşayan Türklerin talepleri doğrultusunda almaya çalıştıklarını ifade etti.

Son 20 yılda büyük mesafeler kat ettiklerini, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların sorunlarını ve taleplerinin olduğunu bildiklerini kaydeden Kıran, bunların karşılanması için Türkiye'deki tüm kurumlarla toplantı ve çalışmalar yaptıklarını, sonuçlarını da gelecek dönemde almaya devam edeceklerini belirtti.

Kıran, Fransa'daki Türklerin Erdoğan'ın liderliğinde sorunları çözme iradesinin ve kararlılığının şahidi olduğunu ifade ederek bu zamana kadar hükümetin buradaki Türklerin meselelerine gösterdiği duyarlılığın bundan sonra aynı şekilde güçlenerek devam edeceğini aktardı.

Fransa'daki Türklerin Türk makamlarından aldığı hizmetlerin iyileştirilmeye devam edileceğini vurgulayan Kıran, "Konsolosluk hizmetleri konusunda olabilecek her türlü ihtiyacınızı talep etmeksizin aslında bizler kendimizi sizin yerinize koyarak empati duygusuyla yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için konsolosluğa gitmek mümkün olmayabilir. Sizler yoğun bir çalışma temposu içerisindesiniz. Başkonsolosluklarımızın da sizlerin ayağına gelebilmesi için gezici başkonsolosluk uygulamasını başlattık. Bunun daha da ötesine geçerek bulunduğunuz yerden başkonsolosluğa gitmeden hizmetleri alabilirsiniz düşüncesiyle pek çok çalışma içindeyiz." diye konuştu.

"Türkler bulundukları toplumun asli unsuru"

Gurbetçilerin bulundukları toplumun asli unsuru olduğu değerlendirmesini yapan Kıran, Fransa'da yaşayan Türklerin siyasi katılımın devam etmesi ve yabancı karşıtlığı akımını tersine çevirmeyi sürdürmesi gerektiğini dile getirdi.

"Sorunların bizleri karamsarlığa ittiği dönemler olabilir. Ama öyle büyük ve güçlü bir milletiz ki karşılaştığımız sorunlardan korkmayız ve endişe etmeyiz. Sorunu çözmek için kararlılıkla adım atarız." ifadesini kullanan Kıran Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada bulunduğunu söyledi.

Kıran şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bir gün içinde maruz kaldığı gündem Fransa için olağanüstü. Fransa bizim gibi zorlu coğrafyada bulunmuyor. Bizim bu coğrafyanın tehditleri ve fırsatları var. Bu tehditleri bertaraf etme kararlılığında olmasaydık hem içimizde hem dışımızda son 20 yılda çok badire atlattık. Gezi olayları, 17-25 Aralık girişim, 15 Temmuz darbe girişimi, FETÖ ile mücadele, DEAŞ ile mücadele, PKK ile mücadele, diğer taraftan doğumuzda güneyimizde istikrarsız coğrafyalar. Dünyanın birçok yerinde büyükelçiliklerimiz çatışma alanlarında görev yapıyor."