Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "28 Şubat demokrasimize yapılmış açık bir darbeydi" - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 28 Şubat sürecinin Türkiye'nin demokrasisine yapılmış açık bir darbe olduğunu belirterek, milletin iradesine karşı yapılan tüm darbelerin yenilgiye mahkum olduğunu bildirdi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "28 Şubat demokrasimize yapılmış açık bir darbeydi. Milletin iradesine karşı yapılan tüm darbeler yenilgiye mahkumdur. Yaşasın Demokrasi!" ifadelerini kullandı.