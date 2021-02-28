Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "28 Şubat demokrasimize yapılmış açık bir darbeydi" - Son Dakika

Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "28 Şubat demokrasimize yapılmış açık bir darbeydi"
28.02.2021 14:29
Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 28 Şubat sürecinin Türkiye'nin demokrasisine yapılmış açık bir darbe olduğunu belirterek, milletin iradesine karşı yapılan tüm darbelerin yenilgiye mahkum olduğunu bildirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 28 Şubat sürecinin Türkiye'nin demokrasisine yapılmış açık bir darbe olduğunu belirterek, milletin iradesine karşı yapılan tüm darbelerin yenilgiye mahkum olduğunu bildirdi.
Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "28 Şubat demokrasimize yapılmış açık bir darbeydi. Milletin iradesine karşı yapılan tüm darbeler yenilgiye mahkumdur. Yaşasın Demokrasi!" ifadelerini kullandı.
Son Dakika Karacayı vurup parçalara ayıran 7 kişi suçüstü yakalandı Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü Engelli adamın darp sonrası ölümüne ikinci tutuklama Caner Erkin, Fenerbahçe'nin kazandığı Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyadan takım arkadaşlarını kutladı Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti Sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Taşıyan, acil olarak nakil bekliyor