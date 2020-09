Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk oldu: (3) - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Azerbaycan toprakları için endişe duymazken, Ermenistan'a dayanışma göstermesinin "işgali desteklemesi" anlamına geleceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Türkiye'nin Fransa ile ilişkilerinde tansiyon düşme eğilimindeyken, Türkiye karşıtlığından vazgeçmemesi ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un düşmanlıkta ısrar etmesini neye bağladıkları yönündeki soruya ilişkin Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü YPG/ PKK'ya yönelik başlattığı operasyondan sonra Fransa'nın her platformda Türkiye karşıtlığı politikası izlediğini kaydetti.

Çavuşoğlu, Fransa'nın bunu gizlemediğini belirterek, "En son telefon görüşmesinde de söyledi. Biz oraya niye girmişiz, bunlarla mücadele etmişiz. Neymiş efendim, oradaki sözde Kürtler, DEAŞ'la mücadele ediyormuş. Bizim oradaki Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok ki zaten. Ama Kürtlerle PKK/YPG'yi ayırt edelim. O masum Kürt kardeşlerimizle onları bir tutmayın." diye konuştu.

Türkiye'nin operasyon yaptığı bölgede terör örgütü DEAŞ'ın değil, terör örgütü YPG/PKK'nın olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "DEAŞ nerde vardı? El-Bab bölgesinde vardı. Onu da kim temizledi, biz temizledik. Zaten biz girdiğimiz zaman diğer doğusunda da DEAŞ kalmamıştı. Hatta Rakka bölgesinde, Deyrizor bölgesinde DEAŞ'lıları PKK'lıları otobüse bindirip gönderdiler." dedi.

"Ermenistan'a dayanışma göstermesi işgali desteklemesi anlamına gelir"

Çavuşoğlu, Fransa'nın Libya'da yanlış tarafta durduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan Libya'da yanlış tarafta durduğu için çok umutlulardı. Hafter kısa süre içinde tüm Libya'yı ele geçirecekti. Fransa bunu her platformda söylüyordu. Hafter halledecek diyorlardı. Olmadı. Oradan da canları sıkıldı. Sonra bir gemi olayı oldu. Gemide de ispatlayamadılar. Biz olmadığını ispatladık. Orada da zor duruma düştüler. Gereksiz bir agresif hale geldi."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "En son Cumhurbaşkanımızın Macron'la telefon görüşmesi de olumlu oldu, faydalı oldu. Bu diyaloğu sürdürelim kararı çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Eylül ayının başında Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian'ın kendisini Paris'e davet ettiğini ancak programa uymadığı için ziyareti gerçekleştiremediklerini belirten Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la telefon görüşmesinde iki bakanın bir an önce bir araya gelme konusunda hemfikir olduklarını ve tarih konusunda çalıştıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, bu diyalog süreci devam ederken, Fransa'nın Türkiye karşıtlığını devam ettirmesinin doğru olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Biz kategorik olarak hiçbir zaman Fransa karşıtı olmadık ama Fransa'nın yanlış politikalarını geçmişte de bugün de eleştirdik, olursa yine eleştiririz. Fransa da bizi eleştirebilir. Bu doğaldır. Bizimle her zaman her konuda hemfikir olmak durumunda değildir. Ama ortada gerçekler varken, burada Azerbaycan toprakları için endişe duymazken Ermenistan'a dayanışma göstermesi işgali desteklemesi anlamına gelir. Yani Libya'da Hafter'i, darbeciyi desteklediği gibi. Güvenlik Konseyi üyesi bir ülkenin her zaman meşruiyetten yana olması lazım."

"Hepimizin saygı duyduğu bir insandı"

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatına ilişkin değerlendirmeleri hakkındaki soruya Çavuşoğlu, "Çok kıymetli bir insandı." şeklinde cevap verdi.

Emir Sabah'a rahmet dileyen Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hepimizin saygı duyduğu bir insandı. Bölgedeki sorunların çözülmesi konusunda çok çaba sarf etti. Akil bir insandı. Katar'ın diğer dört ülkeyle yaşadığı sorun konusunda da ara buluculuk yaptı. Çok çaba sarf etti. Bölgede ağırlığı olan, hepimizin saydığı sevdiği bir insandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da kendisiyle özel bir muhabbeti vardı. Rahmetlinin de Cumhurbaşkanımıza yönelik sevgisi, saygısı vardı. Ümmetin davası konusunda dik durdu."

Emir Sabah'ın Türkiye'ye karşı olumsuz politikalar izlemesi konusunda da çok baskı gördüğünü aktaran Çavuşoğlu, "Ama ilkesinden hiçbir zaman vazgeçmedi. O yüzden kendisini her zaman saygıyla ve rahmetle anacağız. Bu sabah (Kuveyt Dışişleri Bakanı) Muhammed ile de görüştüm. Cenaze bugün defnediliyor, ikindi namazından sonra saat 15.00 gibi. Yarın sabahtan öğleye kadar ve pazar ve pazartesi yine aynı şekilde taziyeler var. İnşallah bu taziyelere de katılırız." değerlendirmesinde bulundu.

