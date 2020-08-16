Son dakika haber: - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü - Son Dakika

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü

SANTO DOMINGO - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader'in yemin törenine katılmak üzere geldiği Dominik Cumhuriyeti'nde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi. Yemin töreninin ardından basın mensuplarına poz veren iki bakan daha sonra görüşmeye geçti. Görüşmede, ikili ilişkiler ile korona virüs salgınındaki son gelişmelerin yanı sıra Doğu Akdeniz konusunun ele alınması bekleniyor. Çavuşoğlu'nun ayrıca yemin törenine katılan diğer ülke Devlet Başkanları ve Dışişleri Bakanlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.