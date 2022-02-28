Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü - Son Dakika
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Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

28.02.2022 22:32
Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Son dakika haber: - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkan insani durum ve ateşkesin sağlanması konuları ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, ayrıca yürütülen tahliye çalışmaları ve ateşkesin sağlanması için muhataplarıyla gerçekleştirdiği görüşmeler hakkında bilgi verdi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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Kaynak: İHA

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