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Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da çiftçilere traktör dağıtım töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da çiftçilere traktör dağıtım töreninde konuştu Açıklaması

12.09.2021 12:51
Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da çiftçilere traktör dağıtım töreninde konuştu Açıklaması, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tarımdaki girdi maliyetlerinin azaltılması için çalışma yapıldığını belirterek "Cumhurbaşkanı'mızın bakanlıklara, ilgili kurumlara özellikle çiftçimizin üzerindeki yükün azaltılması yönünde talimatı var." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tarımdaki girdi maliyetlerinin azaltılması için çalışma yapıldığını belirterek "Cumhurbaşkanı'mızın bakanlıklara, ilgili kurumlara özellikle çiftçimizin üzerindeki yükün azaltılması yönünde talimatı var." dedi.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Antalya Valiliği, TürkTraktör ve TÜMOSAN'ın desteğiyle Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarında traktörleri kullanılamaz hale gelen 16 çiftçiye, Manavgat Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törenle yeri traktörleri teslim edildi.

Törene katılan Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, Manavgat'ta 28 Temmuz'da çıkan orman yangınının yaklaşık 11 gün sürdüğünü ve vatandaşların evleri, eşyaları, tarım alanları, hayvanları, traktörleri, ahırları ve günlük ihtiyaçları olan birçok şeyin yandığını hatırlattı.

Çavuşoğlu, yangının söndürülmesi için ilgili bakanlıkların ve kurumların seferber olduklarını anlattı. Hep sahada bulunduklarını aktaran Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diğer afet bölgelerinde olduğu gibi Antalya'daki yangın bölgelerinde bizzat yerinde incelemeler yaptığını kaydetti. Kalemler Mahallesi'ne yaptığı ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çiftçilerin traktörlerinin yandığını söylediğini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Antalya'da toplam 25 traktör yandı. Cumhurbaşkanımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza talimat verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız da gereğini yapacağını söyledi. Birkaç gün içerisinde 4 traktör geldi. Bir vatandaşımız traktörünün kaydının dahi olmadığını söyleyerek, traktör almaktan feragat etti. 4 vatandaşımız da yeni traktör almak yerine, yanmış traktörlerinin bedellerinin ödenmesini istedi. AFAD, bu bedelleri çiftçilerimize ödedi. Manavgat'ta bugün geri kalan 16 traktörün dağıtımını yapıyoruz."

Yaraların sarılması için ne yapılması gerekiyorsa yaptıklarını dile getiren Çavuşoğlu, Koordinasyon Merkezi'nde çalışmaları gözden geçireceklerini, eksiklikleri değerlendireceklerini bildirdi. Çavuşoğlu, hızlı bir şekilde vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanacağını vurguladı.

"Amerika'da yangın hala devam ediyor"

Ankara'da da birkaç gün önce bundan sonra yaşanacak afetlere daha iyi hazırlanabilmek için toplantı yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Amerika'da yangın hala devam ediyor, Avusturalya'da aylarca devam etti. Avrupa'da da görüyoruz. Birçok ülkeye göre biz afetle mücadelede çok iyiyiz. Ama bunu da yetersiz görüyoruz çünkü görülmemiş afetleri yaşadık, yaşıyoruz. Bunlara hazırlıklı olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Traktör dağıtım töreninin kendisi için çok anlamlı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, kendisinin de çiftçi çocuğu olduğunu ve araç sürmeyi traktörde öğrendiğini, çocukluğunda hep tarlada traktörlerle çalıştığını söyledi. Manavgatlılar ile çok ciddi dayanışmalarının olduğuna değinen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Bu traktörleri hibe eden iki firmamıza teşekkür ediyoruz. 8'er traktörü çiftçilerimize hibe ettiler. Bu firmalarımız bu traktörleri güçlü bir şekilde üretiyorlar, sadece Türkiye'de değil yurt dışında da ihraç ederek ülkemize önemli bir gelir kazandırıyorlar. Afet başladığı zaman devlet olarak sadece sahada fiziken yoktuk, devlet tüm maddi imkanlarını seferber etti. Biz de vatandaşımıza acil ihtiyaçları için önce gerekli paraları aktardık."

"Çiftçinin üzerindeki girdi maliyetlerinin azaltılması için çalışma yapıyoruz"

Çavuşoğlu, AK Parti iktidarı olarak her zaman çiftçinin yanında olduklarını belirtti. Çiftçilere daha güçlü destek vermeye devam edeceklerini anlatan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız tarımın, çiftçimizin önemini çok iyi biliyor. Özellikle Cumhurbaşkanımızın bakanlıklara, ilgili kurumlara, çiftçimizin üzerindeki yükün, yani girdilerin maliyetinin azaltılması yönünde talimatı var. Gübre, tohum, gibi özellikle ilaç ve akaryakıt da aynı şekilde bir yüktür. Bu konularda ilgili arkadaşlarımız çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Traktörler çiftçilere teslim edildi

Vali Ersin Yazıcı da bir daha yangınların yaşanmamasını dileyerek Türk milletinin zor zamanlarda beraberlik içinde hareket etmeyi başardığını söyledi.

TürkTraktör Satış Direktörü Rehda Cem Akyüz ise 67 yıldır kesintisiz üretim yaptıklarını, Türk tarımı ve ekonomisine katkı sunduklarını vurgulayarak afetin ardından geçen ay 4 traktörü, bugün de 8 traktörü yangınzede çiftçilere ulaştırdıklarını kaydetti.

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, Cumhurbaşkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan bağış çağrısına hiç sayı ve adet pazarlığı yapmadan "evet" dediklerini belirterek afetzedelere 8'i Manavgat'a olmak üzere toplam 15 traktör hibe ettiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Bakan Çavuşoğlu ve beraberindekiler, traktörleri çiftçilere teslim etti.

Yevgeniy Ziniçev, Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya, Traktör, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da çiftçilere traktör dağıtım töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da çiftçilere traktör dağıtım töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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