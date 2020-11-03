Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşı Schallenberg ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşı Schallenberg ile görüştü
03.11.2020 13:49
Son dakika gündem haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Schallenberg ile görüşmesinde, Viyana'da düzenlenen terör saldırısı için taziye dileklerini ileterek, Türkiye'nin Avusturya ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.
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