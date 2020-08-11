Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile ortak basın toplantısında konuştu:... - Son Dakika

Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile ortak basın toplantısında konuştu:...

Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarının karşılıklı ziyaretlerde pasaporta ihtiyaç duymaması lazım. Kimlikle seyahatin önünü açabilmek için de önerilerimizi sunduk." dedi.

Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile ortak basın toplantısında konuştu:..., System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarının karşılıklı ziyaretlerde pasaporta ihtiyaç duymaması lazım. Kimlikle seyahatin önünü açabilmek için de önerilerimizi sunduk." dedi.

Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ve Azerbaycan arasında göreve yeni gelen üst düzey devlet yetkililerinin ilk yurt dışı ziyaretlerini karşılıklı yaptığını hatırlatan Çavuşoğlu, bu geleneği sürdürmesi dolayısıyla Bayramov'a teşekkür etti.

Çavuşoğlu, "Türkiye'den Almanya'ya dönecek gurbetçiler ve Alman turistlerin ülkeden çıkmadan test yaptırması zorunluluğunun, Türk vatandaşlarına yönelik çifte standart olduğu" iddialarına ilişkin şunları söyledi:

"(Bu kişilerin) Almanya'ya döndükten sonra 14 günlük karantinaya tabi tutulmaması için Almanlar, 'eğer Türkiye'de test yapabilecekseniz, biz bu kısıtlamayı (bazı şehirlere ilişkin) kaldıracağız' dedi. Şimdi dönüşte 14 günlük karantina yerine, test yapmanın vatandaşlarımız için daha uygun olduğunu düşündük.

Fakat bu uygulama sadece bizim vatandaşlarımız için değil, Türkiye'ye turist olarak veya herhangi bir sebepten gelen Almanlar için de geçerli. Yani burada Türk, Alman ayrımı yapılmıyor. Esasen, biz burada vatandaşlarımızın Türkiye'ye rahatça gelebilmeleri için Almanların bu talebine evet dedik."

Uygulamanın birden başlaması nedeniyle havaalanları gibi bazı yerlerde birtakım sıkıntıların meydana gelmiş olabileceğini ifade eden Çavuşoğlu, "Sağlık Bakanlığımız, Kültür Turizm Bakanlığımız, Devlet Hava Yolları İşletmeciliğimiz ve havaalanı yönetimleriyle her yerde test kapasitemizi artırdık ve devreye soktuk. Uygulamadaki sorunlar da ortadan kalkıyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, resmi davet üzerine cuma günü İsviçre'ye ziyaret gerçekleştireceğini de belirtti.

Türkiye-Azerbaycan arasındaki stratejik projeler

Türkiye ve Azerbaycan'ın, Kafkaslar'dan Uzakdoğu Asya ve Londra'ya kadar çok önemli stratejik projeleri hayata geçirdiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolu hattı bunlardan bir tanesi. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) projesi, şimdi Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı (TAP) olarak Avrupa ülkelerine uzanıyor." dedi.

Çavuşoğlu, stratejik projeleri daha da geliştirmek ve kapasitelerini artırmak için Gürcistan ile çalışmaları yoğunlaştırdıklarını vurgulayarak, "Kardeş Türkmenistan, Kazakistan ve Özbekistan gibi ülkelerin de bu projelere dahil olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Buralardaki üçlü mekanizmalarımızı, dörtlü toplantılarımızı önümüzdeki süreçte de gerçekleştirmek için bugün birlikte karar aldık." ifadesini kullandı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırıları

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine yaptığı saldırılara da değinen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti olarak o gün ne söylediysek, bugün de aynısını söylüyoruz. Kardeş Azerbaycan yalnız değildir. Tüm gücümüzle, imkanlarımızla kardeş Azerbaycan'ın yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz. Ermenistan, yıllardır kardeş Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini ve Karabağ'ı işgal ediyor."

Azerbaycan-Ermenistan arasındaki sorunun nedeninin uluslararası kurumlar ile uluslararası toplum olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bugüne kadar Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi kurumların kararlarına rağmen Ermenistan, bu sorunun çözümüne yanaşmamıştır. Bu saldırılarla da müzakere için güvenilir bir ortak olmadığını da tüm dünyaya göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, başta AGİT Minsk Grubu olmak üzere bu sorunun çözümü için uluslararası kurumların samimi şekilde gayret sarf etmediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Biz, bahsettiğim kararlar, uluslararası hukuk ve en önemlisi de kardeş Azerbaycan'ın sınır ve toprak bütünlüğü çerçevesinde bu sorunun diplomasiyle, diyalogla çözülmesini arzu ediyoruz. Bu süreçlere de katkı sağladık. Ama AGİT üçlüsünün de eş başkanların da kendisine çeki düzen vermesi gerekiyor. Rutin açıklamaların ötesinde, bu sorunun çözümü için gayret sarf etmeleri gerekiyor. Bu sorunun barışçıl yolla halledilmesi için uluslararası toplumun ve Minsk üçlüsünün samimi gayret sarf etmesi gerekiyor."

Türkiye'nin Ermenistan-Azerbaycan sorununun çözümüne ilişkin tavrının, diplomasiden yana olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Ama kardeş Azerbaycan da hangi çözüm yöntemini tercih ederse, biz o konuda da kardeş Azerbaycan'ın yanında olacağız." dedi.

Türkiye-Azerbaycan "TurAz Kartalı" ortak askeri tatbikatının 2014'ten beri sürdüğünü anımsatan Çavuşoğlu, tatbikatın bu alandaki iş birliğinin en güzel göstergesi olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, çalışma yemeğinde Türk Konseyi dahil bölgesel konuları ele alacaklarını da dile getirdi.

"Karşılıklı ziyaretlerde pasaporta ihtiyaç duymaması lazım"

Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımların artacağına işaret ederek, "Doğal gaz tedariğimizde Azerbaycan birinci sıraya yükseldi ve Azerbaycan'dan alacağımız gaz miktarını ileride daha da arttıracağız." ifadesini kullandı.

Lojistik ve ulaşım projelerinin yanı sıra Kars-Nahçıvan Demiryolu Hattı Projesi ile Türkiye-Nahçıvan Doğalgaz Hattı projelerine önem verdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, dolayısıyla Nahçıvan'a da gazın Türkiye üzerinden ulaştırılmasının stratejik bir proje olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, iki ülke arasında kültür ve eğitim alanlarının yanı sıra konsolosluk alanındaki iş birliğinin güçlendirildiğine işaret ederek, iki ülkenin daha önce karşılıklı olarak vizeleri kaldırdığını hatırlattı.

Vize muafiyeti süresinin 30 günden 90 güne çıkarılmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu da yetmez. Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarının karşılıklı ziyaretlerde pasaporta ihtiyaç duymaması lazım. Bu iş birliğini Gürcistan ile gerçekleştirdik. Ukrayna ile de hayata geçirdik. Dolayısıyla zaten artık yeni kimliklerde tüm bilgiler olduğu için kimlikle seyahatin önünü açabilmek için de önerilerimizi sunduk. Bunları da hayata geçireceğiz. Ekonomi, ticaret ve yatırımlar önemli ama her alanda bağlarımızı güçlendirmek için anlaşmalar, alınan kararlar ve ortaya koyduğumuz hedefler doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz."

(Bitti)

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 14:33

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile ortak basın toplantısında konuştu:... - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Hollandalı eski manken Lilly Becker, bikinisinin iplerini çözünce göğüsleri açıldı Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, kararını verdi: Şimdilik böyle bir düşüncem yok Rusya'nın koronavirüs aşısı, Almanya'da "yüksek riskli deney" olarak nitelendirildi Ahşap evde çıkan yangın faciaya neden oldu: 5 ölü Sanayide tabancayla alacaklısını kovalayan şahıs, 3 kişiyi vurdu Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Yunan kıta sahanlığından derhal çekilin "Bir teneke altın var" rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti Terim'in planlarında olmadığı iddia edilen Lemina'dan imalı paylaşım: Yalan söyleme, dürüst ol Joao Pereira, ayrılığı gündemde olan Jose Sosa'ya seslendi: Trabzon'da bekliyorum ABD'den Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşına ilk yorum: Önemli olan aşının güvenli olması Rusya Milli Takımı'nın eski kaptanı Roman Shirokov, amatör maçta hakeme yumruk attı Ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü         
16:39
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi         
16:25
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi: 1-2 ay içinde üretilip dağıtılması mümkün değil Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi: 1-2 ay içinde üretilip dağıtılması mümkün değil         
16:16
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı         
16:10
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı         
15:30
Sağlık çalışanlarına şiddet bitmiyor! Hasta yakını, sosyal mesafe uyarısı yapan hemşirenin burnunu kırdı Sağlık çalışanlarına şiddet bitmiyor! Hasta yakını, sosyal mesafe uyarısı yapan hemşirenin burnunu kırdı         
15:27
Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak         
15:23
Son Dakika: Yunanistan'la ilişkilerin gerilmesinin ardından Bakan Akar'dan sert mesaj: Oldubittiye izin vermeyeceğiz Son Dakika: Yunanistan'la ilişkilerin gerilmesinin ardından Bakan Akar'dan sert mesaj: Oldubittiye izin vermeyeceğiz         
15:19
Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu         
15:16
Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi         
15:13
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti         
15:12
"G.Saray Türkiye'de futbolun kıblesidir" diyen Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt: Ben de 5-6 futbolcuya limitless yazarım         
14:55
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi         
14:46
AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: Rum kesimi ve Yunanistan'ın yanındayız AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: Rum kesimi ve Yunanistan'ın yanındayız         
14:22
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı         
14:01
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz         
13:51
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu         
13:48
Çukur'un kamera arkası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu Çukur'un kamera arkası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu         
13:43
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim         
13:39
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti         
12:49
Kadın avukat şiddet gören müvekkilinin kayınpederi tarafından darbedildi Kadın avukat şiddet gören müvekkilinin kayınpederi tarafından darbedildi         
12:19
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti         
11:50
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı         
10:27
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı "trüf" mantarını buldu         
10:21
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor         
09:57
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı         
09:42
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor         
09:16
Üsküdar'da Mimar Sinan'ın yaptığı camiye takılan klimalar tepkilerin ardından kaldırıldı Üsküdar'da Mimar Sinan'ın yaptığı camiye takılan klimalar tepkilerin ardından kaldırıldı         
09:13
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi         
08:14
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor         
23:20
Sonar'ın son anketinden Ali Babacan ve Davutoğlu'nu üzecek sonuçlar çıktı Sonar'ın son anketinden Ali Babacan ve Davutoğlu'nu üzecek sonuçlar çıktı         
22:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2020 20:55:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile ortak basın toplantısında konuştu:... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei