Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres'le görüştü - Son Dakika

Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres'le görüştü
28.04.2021 14:37
Son dakika gündem haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştü.
Görüşmeyi, Twitter hesabından paylaştığı mesajla duyuran Çavuşoğlu, "Gayriresmi 5+BM toplantısına ev sahipliği yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştük. Kıbrıs'ta çözüm, iki tarafın uluslararası eşit statüsüne ve egemen eşitliğine dayanmalı." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, tüm bölge için barış ve istikrarın ancak Ada'daki iki devletin iş birliğiyle mümkün olabileceğinin altını çizdi.
Son Dakika Yunanı korku sardı! Türkiye'nin yeni silahı için canlı yayında ne yorum yapacağını şaşırdı Tam kapanma öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu rekor seviyeye ulaştı İnşaat kazısında lahit kapağı bulundu, çalışma durduruldu Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz'le aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık