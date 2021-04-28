Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres'le görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştü.

Görüşmeyi, Twitter hesabından paylaştığı mesajla duyuran Çavuşoğlu, "Gayriresmi 5+BM toplantısına ev sahipliği yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştük. Kıbrıs'ta çözüm, iki tarafın uluslararası eşit statüsüne ve egemen eşitliğine dayanmalı." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, tüm bölge için barış ve istikrarın ancak Ada'daki iki devletin iş birliğiyle mümkün olabileceğinin altını çizdi.